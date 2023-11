La Audiencia Provincial ha absuelto de un delito de estafa y otro de administración desleal a Iris Klein, una habitual de programas de telerrealidad en Alemania, desde Gran Hermano a otros formatos como ‘Soy una estrella’. La acusación particular solicitaba para la acusada y uno de sus socios una condena de cinco años de prisión por un delito en torno a un local en el que la acusada había montado un establecimiento hostelero. El otro acusado era el dueño del local.

La sentencia de la Audiencia admite una cuestión planteada por la defensa de Klein, ejercida por el abogado Bartolomé Salas que negaba legitimidad a exsocia que acusaba a Klein para ejercer la acción particular. El abogado sostenía que era una socia de la mercantil que administraba la acusada y que, por lo tanto su patrimonio no se había visto perjudicado por los hechos. El marido de esta mujer, no personado en la causa, sí hubiera sido víctima de una posible estafa porque aportó más de 50.000 euros que se habrían esfumado de la sociedad, sin embargo no estaba personado en la causa y la sociedad tampoco ejercía la acusación. La Fiscalía no apreciaba que existiera un delito en las gestiones llevadas a cabo por la celebridad germana.

El tribunal da la razón al planteamiento del abogado. Señala que los socios de una mercantil no pueden ser víctimas del delito de administración desleal porque el empresario no se encarga de los bienes de estos sino del patrimonio social. Por lo tanto, consideran que la denunciante no puede actuar como acusación en este procedimiento y, ante el posicionamiento de la Fiscalía no hay ninguna parte que pueda mantener la petición de prisión. Las peripecias de Klein con la justicia en Balears ocuparon un amplio espacio en la prensa alemana, sobre todo en el sensacionalista Bild. La mujer, de 56 años, saltó a la fama a rebufo de su hija, también participante en programas de realidad y cantante. Ha mantenido además distintos negocios en Mallorca, donde reside desde hace años mientras se ha especializado en Instagram, donde se define como ‘milf’.