Marga Prohens se prepara para recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional

El Govern se prepara para llevar al Constitucional la ley de amnistía si finalmente se presenta el texto en el Congreso tras un acuerdo entre el PSOE y Junts. Fuentes del Ejecutivo balear aseguran que Prohens esperará a conocer el texto definitivo para ver si las comunidades están legitimadas a presentar el recurso, algo que no se conocerá hasta que no se presente el documento. El Govern no tendrá «ninguna duda» en llevar la ley ante los tribunales si está capacitado para hacerlo.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que las comunidades tienen capacidad legal para recurrir todo el despliegue legal de la ley que se apruebe, es decir, todos los decretos, normas, reglamentos y disposiciones que emanen de la futura normativa. Para eso sí están legitimadas y eso si acabará en el Constitucional, según las mismas fuentes del Ejecutivo. La línea del PP La presidenta Marga Prohens seguirá la línea que ha marcado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sus barones. El líder del partido ha pedido a los suyos que recurran a todas armas que estén en su mano para plantear un choque con el PSOE en este asunto. Noticias relacionadas Tres detenidos y cargas policiales en la concentración contra la amnistía en Ferraz Más noticias relacionadas La presidenta del Govern no estuvo ayer en la reunión convocada por el presidente nacional del partido en la sede de Génova, ya que se encontraba en Londres en la World Travel Market. Pese a ello, Prohens está completamente alineada con la firme posición de los ‘populares’ en contra de la amnistía. Todos los barones del PP defendieron este lunes las protestas de ciudadanos ante las sedes socialistas. Previamente, presidentes autonómicos como los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Aragón, Jorge Azcón; y el de la Generalitat Valenciana, Fernando Mazón, ya han anunciado su voluntad de llevar la posible ley ante el Tribunal Constitucional ante las dudas de que se pueda aprobar un texto de estas características. La presidenta ha hecho numerosas alusiones en las últimas semanas a su rechazo a la amnistía, la última de ellas en la comisión de comunidades autónomas del Senado. «Ahora, después del castigo de los ciudadanos, que el pasado 23 de julio relegaron a segunda fuerza al Partido Socialista, el presidente en funciones y candidato a la investidura se dispone a negociar un nuevo límite, negociando y defendiendo ya abiertamente una amnistía a todos los procesados por ese golpe a la legalidad en Catalunya», dijo en aquel debate. «En ese marco no cabe una amnistía a quienes se han saltado la ley, ni caben tratos de favor, ni caben condonaciones ni sistemas de financiación a la carta solo para unos pocos, mientras otros pagan la factura», señaló la presidenta del Ejecutivo.