Angie Roselló, profesora del instituto sa Serra y concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, se ha defendido este lunes de las acusaciones formuladas por la familia de uno de sus alumnos, un menor que cursa cuarto de la ESO, que la responsabiliza de «faltas de respeto continuas y de humillación» contra su hijo por ser de origen israelí. La familia ha denunciado ante la Inspección de Educación y ante la conselleria que Roselló, presuntamente, estaría tratando al menor de forma vejatoria por su origen y que esta situación se habría agravado tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre.

En un comunicado, Roselló ha asegurado que estas acusaciones son «absolutamente falsas» y que ella no ha realizado en el aula «ningún comentario que pueda ser susceptible de ser interpretado como un ataque al alumno por su origen». «Por descontado», ha añadido, «no lo he humillado ni vejado ni nada de lo que se me acusa». Algo que, ha asegurado la profesora y edil podemita, «ha sido comprobado y contrastado» por parte del equipo directivo del centro educativo.

Ángeles Roselló Díaz.

Roselló, en el mismo comunicado, ha acusado a la familia de atacarla en sus redes sociales por pronunciarse en las mismas sobre el conflicto palestino-israelí. En este sentido, la podemita ha defendido su «libertad de expresión» y ha subrayado que su posicionamiento en esta guerra «no tiene que ver» con su trabajo como profesora en sa Serra: «Una cosa es mi trabajo como docente en el centro y otra mi trabajo como concejala y política, donde puedo ejercer mi libertad de expresión y posicionarme si es necesario».

Lo cierto es que en su cuenta de X (antes Twitter) Roselló muestra su total rechazo a Israel difundiendo mensajes de los líderes de Unidas Podemos, como Ione Belarra o Pablo Iglesias. Y, según explica en su comunicado, la familia que ahora la ha denunciado le ha remitido en la misma red social «mensajes privados» sobre este tipo de publicaciones a los que ella nunca ha respondido.

Angie Roselló, finalmente, ha insinuado que el alumno realmente tendría problemas académicos y de disciplina que han originado las «gravísimas acusaciones» de la familia en su contra. Problemas que no ha concretado en su comunicado porque se trata de un menor de edad. La profesora y edil de Unidas Podemos, finalmente, ha asegurado que estudia «emprender acciones legales por esta difamación».

Fuentes de la Conselleria balear de Educación, por su parte, han indicado que recibieron la denuncia a finales de la semana pasada y que «la inspectora titular ya está en ello». En los próximos días, han añadido, se mantendrá una reunión con la familia del alumno y se procederá a la «elaboración del informe». Un informe que, según han señalado, servirá para que la Inspección Educativa «decida si se toman medidas y cuáles serán». En este sentido, las mismas fuentes han indicado que, en el caso de que se constate la veracidad de la denuncia, Roselló podría ser sancionada con medidas como la suspensión temporal de empleo y sueldo. «Cuando se tenga el informe», han concluido, «se determinará».