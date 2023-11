La Plataforma pel Transport Públic, iniciativa social y popular surgida de un movimiento nacido de la sociedad civil mallorquina, y que engloba a diferentes entidades como asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, sindicatos y partidos políticos de la islas, presentará este lunes su plan de actuación de cara a los próximos meses, con el fin de defender el peso específico y la relevancia del servicio de transporte público en las islas.

Para ello, ha convocado a los medios a las 10 horas en la Estació Intermodal de Palma, con el fin de dar a conocer la citada Plataforma pel Transport Públic, además de hacer públicos sus objetivos y, de la misma manera, anunciar una recogida de formas para intentar prolongar la gratuidad del transporte público en Baleares durante el año 2024, toda vez que esta medida expira el próximo 31 de diciembre.

En una nota informativa y convocatoria de prensa, la plataforma enumera las entidades que la forman, destacando Attac, Comisiones Obreras, UGT, CGT, Som Sindicalistes, Fist, Fundació Darder Mascaró, Fundació Gabriel Alomar, Palma XXI, Biciutat, Amics de la Terra, Fridays for Future, Extintion Rebelion, AAVV Camp Redó, PSIB, Joventut Socialistes de les Illes Balears, Més per Mallorca, EUIB, Podemos, Mallorca Nova y CUP-Crida per Palma.