Concha Pérez Rojas: «En España hay un antisemitismo muy arraigado»

«Creo que fue en Odesa, visitando un monumento, cuando una anciana, que nos observaba indecisa, acabó por acercarse a decirnos que era judía superviviente del Holocausto. Al saber que muchos de nuestro grupo también eran judíos, lloró, y nos dijo: ‘No sabía que todavía los había que vivían en Europa’. En un mundo tan comunicado, ¿cómo pudo quedar tan ancalda en el pasado y desconocer que incluso existe el estado de Israel? Nos sorprendió», se pregunta la periodista y escritora Concha Pérez Rojas, que este martes presentó su libro Ukranía en Quars Llibres, en Palma, junto al escritor Miquel Segura y el presidente de la Comunidad Judía de Baleares, Arieh Molina.

Su libro, una recopilación de relatos cortos, surge de un viaje que hizo en 2017 para conocer la historia del Holocausto en el país ahora invadido por Rusia. «Fue con el prejuicio de que los ucranianos, que fueron invadidos por los nazis, acabaron siendo peores contra los judíos y los gitanos, pero eso se transformó en lástima porque me di cuenta que todos los pueblos pueden ser victimarios y víctimas. Ahora Ucrania es victima de los rusos, y en su momento fue invadida por nazis y, al mismo tiempo, colaboró con el régimen de Hitler. La realidad siempre es mucho mas complicada, no es tan sencilla, no hay blancos y negros», reflexiona Pérez Rojas.

«Es vital mantener la memoria: si países civilizados fueron capaces de perpetrar el Holocausto, podría volver a pasar mañana», considera, y recuerda que el exterminio de judíos y otras minorías se produjo en toda Europa. «En algunas zonas, como pasa en Ucrania, no quieren rememorar que eso pasó. Recuerdo un almacén donde en la Segunda Guerra Mundial hubo presos, entre ellos judíos, y en 2017 los vecinos habían puesto un mural y setos porque no querían verlo, preferían negar la memoria», comenta la autora.

Sobre la guerra en la Franja de Gaza, cree que mucha gente en España está tomando posiciones por un bando u otro sin apenar tener conocimiento de causa. «He estado en Israel mucho tiempo y la guerra de Gaza de 2014 me cogió allí, pero aun así, creo que no tengo una opinión clara del conflicto. Es muy complicado. Muchos creen que es algo de israelís contra palestino, pero es mucho más, es algo entre el mundo civilizado contra el que no lo es, como Hamás. Incluso lo trasciende porque están implicados Irán o el acuerdo que se iba a firmar entre EEUU, Israel y Arabia Saudí», señala la periodista. Sobre España, además, afirma que «hay un antisemitismo muy arraigado, aunque la mayoría no es consciente de ello y lo negaría».