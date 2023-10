La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha anunciado este martes, en el pleno del Parlament, que, a partir de este miércoles, 1 de noviembre, se introducirán mejoras en 27 líneas del servicio de bus interurbano (TIB) en Mallorca. En concreto, en respuesta al diputado socialista Ares Fernández, la consellera Marta Vidal ha detallado que a partir de este miércoles este servicio se ofrecerá en un total de 51 líneas y se ampliará en 27 respecto al invierno pasado, lo que supondrá una mejora de un 53 por ciento de las líneas para estos meses.

Así, ha destacado, se incrementará la oferta respecto al invierno del año pasado con la ampliación horaria y el refuerzo del servicio en las horas punta. Según ha detallado más tarde el Ejecutivo en una nota de prensa, se refuerzan las líneas troncales entre las zonas de mayor demanda de la isla y la ciudad de Palma, como son las líneas 302 Can Picafort-Palma , 401 Cala Millor sur-Palma, 501 Manacor-Campos-Palma, así como otras líneas como las 101 Port d'Andratx-Palma, 102 Peguera-Palma, 103 Santa Ponça-Palma, 106 El Toro-Palma, 108 Son Caliu-Palma, 202 Estellencs-Palma, 204 Port de Sóller-Palma y 403 Campos-Algaida-Palma.

Se incrementa la oferta respecto a la del invierno pasado con ampliaciones horarias y refuerzo del servicio en las horas punta del día, y también hay líneas que amplían el recorrido, como la línea 103 Santa Ponça-Palma que llega hasta Son Caliu. De este modo, se pretende garantizar el servicio habitual a los residentes que emplean el transporte público para sus desplazamientos diarios para ir al puesto de trabajo o centro de estudios. Por otro lado, con los horarios de invierno se finalizan varias líneas y la oferta incrementada a zonas costeras propias de verano, tal como se ha realizado los últimos años, si bien se mantienen los horarios de algunas líneas de mayor demanda durante noviembre, como las líneas 203 Port de Sóller-Valldemossa, 204 Port de Sóller-Palma, 232 Port de Sóller- Fornalutx y 324 Can Picafort-Alcúdia.

También se incrementa la oferta de las zonas de la bahía de Llevant (línea 401 Cala Millor sur-Palma) y la bahía de Alcúdia (302 Can Picafort-Alcúdia-Palma). Asimismo, también se incrementa la capacidad de los buses con vehículos de 18 metros en algunas líneas, como la 122 Port d'Andratx-Santa Ponça. Además, también se añaden más vehículos a líneas de alta demanda como las de Peguera (102), Santa Ponça (103), Magaluf (104) y Son Caliu (108). Desde el TIB, también se recuerda que los residentes en Mallorca pueden viajar actualmente de forma gratuita con la Tarjeta Intermodal. Las personas que no dispongan de Tarjeta Intermodal pueden viajar con la tarjeta bancaria en toda la red del TIB (bus, tren y metro).

Recientemente, el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) aprobó la licitación de un servicio para crear la versión virtual de la Tarjeta Intermodal y para la mejora de la información sobre la hora de paso de los autobuses en las paradas. Ambos concursos públicos cuentan con un presupuesto global de 1,16 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation EU y se publicaron el pasado viernes en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), ha informado la Conselleria de Movilidad.

Una de las líneas de actuación del proyecto es la virtualización de la Tarjeta Intermodal en los principales monederos de dispositivos de telefonía móvil, de forma que no sea necesario el soporte físico de la tarjeta para aquellos usuarios que lo deseen. Otra actuación prevista es la digitalización de nuevos títulos de transporte para facilitar los viajes a los usuarios que no disponen de la tarjeta intermodal, ya sean usuarios esporádicos como no residentes.