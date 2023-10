Más de mil personas se manifiestan en la contracumbre del turismo en Palma

Más de mil personas se han manifestado este lunes por la tarde en la 'contracumbre' del Foro Europeo de Turismo que se celebra en Palma. La protesta se ha iniciado en la plaza de la Porta de Santa Catalina. Organizada por una treintena de entidades y colectivos sociales y bajo el lema 'Menos turismo, más vida', busca reivindicar un modelo turístico que «apueste por el decrecimiento y la convivencia entre la población, el territorio y el turismo».

Los manifestantes han coreado consignas como «demasiada gente para tan poco territorio», «quien ama Mallorca no la destruye», «no más jet privados» y «senyors ministres, no volem més turistas» (señores ministros, no queremos más turistas) en su recorrido hasta la plaza de la Reina, por algunas de las principales calles comerciales de Palma.

Previamente ya se habían realizado una serie de actos previos -charlas, debates, presentación de libros, performances en la calle y una cena 'popular'. El portavoz de la 'contracumbre', Pere Joan Femenia, criticó en una rueda de prensa que al encuentro en Palma no se invitara «a ningún movimiento social».

Inauguración

Este lunes por la mañana el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, Héctor Gómez, ha afirmado que ya se ha constatado un «cambio de flujo de turistas» a consecuencia del conflicto bélico entre Israel y Palestina, aunque es «muy pronto» para evaluar su alcance. Lo ha hecho en la inauguración del Foro Europeo de Turismo, durante la reunión previa a la cumbre informal de ministros que se celebrará este martes en la capital balear.

Respecto a la reunión de trabajo que celebrarán este martes en Palma ministros de Turismo de la UE, a la que no asistirá el propio Gómez, ha indicado que se abordará la regulación de «actividades que requieren de un mayor compromiso desde lo público y evidentemente también en el ejercicio de la inversión y de la facilitar un desarrollo sostenible de los territorios».