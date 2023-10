El Govern destinará 60 millones de fondos europeos para subvencionar proyectos de mejora de zonas turísticas maduras en una convocatoria que será publicada a finales de noviembre, según ha anunciado el director general de turismo del Govern balear, Josep Aloy, durante la jornada «Perspectivas del sector turístico balear para 2024», organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Baleares.

Aloy también ha anunciado la intención del Govern de reordenar el reparto de los fondos recaudados a través del Impuesto de Turisme Sostenible, conocido como ecotasa, de manera que las zonas turísticas que más recaudación obtengan tengan preferencia a la hora de recibir financiación para su proyectos. «Queremos que la ecotasa sea finalista y que las zonas que más la recaudan tengan un mayor retorno. Y queremos explicarle a la ciudadania a dónde van a parar sus impuestos», ha señálado Aloy.

Aloy participó en la mesa de debate «Perspectivas del sector turístico» junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller ejecutivo de turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez. Sin dar cifras, los tres coincidieron en que las perspectivas para la temporada alta de 2024 son «muy buenas» después de un 2023 «excelente» en que Baleares ha vuelto a las cifras pre-pandemia.

Para María Zarraluqui (Meliá): «de momento, las perspectivas para 2024 son muy positivas, aunque el mercado es cambiante y la principal incógnita es si seguirá el aumento de precios, que está ya en dobles dígitos». Según Zarrraluqui, el conflicto en Gaza está provocando un trasvase de clientes de destinos como Egipto, Túnez y Marruecos a las Islas Canarias. Gabriel Subías (World2 Meet), también ve como optimismo la próxima temporada, aunque no se atreve a asegurar que será mejor que 2023. Vaticina que el conflicto en Gaza puede hacer que turistas que pensaban viajar a países del entorno opten por destinos más seguros, como Baleares.

Gestionar el éxito

En su intervención durante la jornada organizada por APD Baleares, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, mostró su preocupación porque «van a venir a Baleares 18 millones de turistas y no sabemos si podremos acogerlos como procede. Nos toca gestionar el éxito y no será fácil, porque en los últimos 8 años no se han hecho las infraestructuras necesarias». Martínez basa la política turística de Palma en «cultura, deporte y medio ambiente» y coincidió con Aloy y Rodríguez en la necesidad de combinar en equilibrio la experiencia del visitante con el bienestar del residente. El alcalde de Palma se muestra convencido de que «si tenemos la mejor ciudad para vivir, tendremos la mejor ciudad para venir».

La jornada acogió también un interesante debate entre partidarios de la marca única hotelera o la multimarca. En lo que sí coincidieron los tres ponentes, María Zarraluqui (Meliá), Luis Herault (Iberia IKOS) y Jesús Sobrino (Palladium) es en la necesidad de que toda marca debe ser el reflejo de una propuesta de valor que precisa consistencia, coherencia y paciencia para perdurar en el tiempo.

La Inteligencia Artificial Generativa facilitará avanzar a mayor velocidad en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad del turismo, seg-8n los expertos reunidos en la mesa de debate de la jornada de APD sobre el impacto de la IA en el sector. Tanto Álvaro Carrillo (Instituto Tecnológico Hotelero) como Juan Torres (Microsoft) y Gabriel Subías (World2Meet) coincidieron en señalar que el análisis de los datos recabados por la IAG.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, hizo un encendido elogio del empresariado turístico balear en su discurso de clausura de la jornada, en el que trazó los ejes básicos de la política turística de su Govern y apeló a «recuperar el orgullo de ser una tierra de turismo». Prohens lo tiene claro: «Vivimos del turismo y no vamos a pedir perdón por ello» y para demostrarlo, citó un informe reciente de la Fundación Impulsa: «cada euro que entra de demanda turística activa automaticamente 44 de las 69 ramas de la estructura económica de nuestras islas y acaba activando indirectamentre 68 de las 69 ramas de actividad»

Llorenç Fluxà, presidente de APD Balears, abrió la jornada calificando el 2023 como el año de «la gran recuperación» y avanzó que el 2024 «luce más tecnológico que nunca» para el sector turístico.