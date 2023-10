El Consell de Govern de la UIB, en reunión extraordinaria, ha rechazado este miércoles la solicitud de la Escuela Universitaria Adema (adscrita a la Universitat) de implantar cinco estudios de grado: Medicina (que ya imparte la UIB), Enginyeria Biomèdica, Biomedicina, Arquitectura y Disseny.

Los resultados de las votaciones, una por cada grado socilitado, han sido apabullantes: 36 votos en contra y 0 a favor en Medicina y Disseny, y 35 en contra y 1 a favor en Enginyeria Biomèdica, Biomedicina y Arquitectura.

El Consell de Govern de la UIB, en boca del propio rector, Jaume Carot, «apuesta claramente por el crecimiento en titulaciones en el marco de la educación superior pública, más que a través de centros adscritos».

Adema está adscrita a la UIB desde 2015 y en la actualidad imparte los grados universitarios de Odontologia, Nutrició Humana i Dietètica y Belles Arts, además del Màster Universitari en Odontologia Digital.

Los estudios impartidos por Adema tienen los mismos efectos académicos y profesionales que los propios de la UIB, aunque están sometidos a la tutela y el control académico de la Universitat para asegurar el cumplimiento de la normativa. La escuela universitaria puede contratar libremente sus profesores, siempre que reúnan las condiciones de titulación que exige la legislación y cuenten con el beneplácito del rector de la UIB.

Por su parte, Adema ha respondido a la noticia afirmando que seguirá trabajando «para implantar los cinco grados universitarios pese al rechazo de la UIB a ampliar nuestra oferta académica». La escuela universitaria aseguró que cuenta «con el apoyo del sector sanitario y otros agentes económicos ligados a estas titulaciones, que presentan una fuerte demanda laboral. La ampliación de nuestra oferta académica ayudará a paliar la falta de personal médico, facilitar a los estudiantes que puedan estudiar en las Islas sin desplazarse a otras comunidades, impulsar la investigación, evitar la fuga de talento y contribuir a la diversificación de la economía balear».

El presidente del Patronato de Adema, Diego González, que ha conocido la noticia encontrándose en Burgos, ha declarado a este periódico que «otras universidades se han ofrecido para que Adema se adscriba a ellas. Tenemos que hablar con la UIB y analizar y valorar los escenarios. Hay un abanico de opciones. Podríamos dejar unos estudios adscritos a la UIB y otros fuera, o salir totalmente de la adscripción. Hemos tenido éxitos conjuntos y me entristece que la UIB no dé paso a titulaciones que no ofrece, pero mantenemos el respeto por la Universitat y seguiremos colaborando con ella, si bien ha dado una explicación política, no académica».