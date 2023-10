El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha anunciado que no estará presente en el pleno del Congreso el día en que la princesa Leonor jure la Constitución ante las Cortes el día que cumpla la mayoría de edad. El pleno se celebrará el día 31 de este mes, en una sesión solemne en la que estarán en el hemiciclo los diputados y senadores. El representante de Sumar y Més no estará, una decisión que ya han tomado también los miembros de su formación, además de ERC, Bildu y otras formaciones defensoras de la República.

«Aspiro a cambiar el modelo de Estado para que sea una República y lo que pasará el día 31 es un paso más para perpetuar la herencia de la Monarquía», asegura Vidal. «Quiero que el Jefe del Estado se elija de manera democrática y no se nos imponga por una herencia», añade Vidal. Lo que aún no está decidido es si todo el grupo de Sumar, en el que se integra Vidal, no acudirá al pleno o bien se ausentará cuando comience la sesión para que se vea claramente su acción de protesta.

ERC, Junts, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) también han decidido que no enviarán a ningún representante a la ceremonia de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales que tendrá lugar el próximo 31 de octubre en el Congreso.