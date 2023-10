La dirección nacional de Vox mueve ficha. Tras la profunda división interna que ha provocado en la formación la decisión de no apoyar el paso previo a los Presupuestos de Marga Prohens para el año que viene, los responsables de la formación en Madrid han organizado una reunión con la cúpula de Balears para este miércoles, aunque las fuentes consultadas no aclaran si el encuentro se hará en Madrid o si algún representante de la dirección se desplazará a Palma o incluso que la reunión terminé siendo telemática.

La semana pasada estaba prevista la presencia del secretario general de la formación en Madrid, Ignacio Garriga, pero en el último minuto se canceló el viaje. La dirección balear del partido arguyó que se había suspendido el vuelo, pero otras fuentes aseguran que Garriga suspendió el viaje a la vista de la marejada política que vive el partido en Balears.

Lo poco que se sabe de Vox en estos momentos es extraoficial ya que todos sus cargos se han conjurado para no hacer declaraciones y guardar un silencio absoluto hasta el punto de que la portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, no compareció ante los medios tras la Junta de Portavoces.

Grupo parlamentario partido

El grupo parlamentario está en estos momentos dividido entre quienes defienden una postura más moderada con el PP y apuestan por atender las indicaciones de Madrid y quienes mantienen la posición inflexible y exigen un gesto a los ‘populares’ en materia de catalán.Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas y Agustín Buades están en esta línea. Gabriel Le Senne y Xisco Cardona apuestan por seguir los criterios de Madrid; Patricia de las Heras y María José Verdú están en una posición intermedia, pero más cerca de la dirección nacional, según algunas fuentes.

Lo que sí ha quedado claro es que, con los últimos movimientos, el ala dura de la formación se ha hecho con el control del grupo parlamentario. Sergio Rodríguez ha sido designado portavoz adjunto y la portavoz parlamentaria, Idoia Ribas, quiere demostrar mañana que las posturas siguen inflexibles por su parte: ha presentado una pregunta a Marga Prohens en el pleno para que responda si cree que debe imponerse la lengua en la que deben educarse los niños.

La crisis de Vox ha tenido consecuencias en el Govern, que no ha podido sacar adelante el techo de gasto, el paso previo a la aprobación de los Presupuestos. En el PP no temen que la crisis deje en el aire las cuentas de la Comunitat para el año que viene y creen que el proyecto de ley saldrá adelante. Sin embargo, les preocupa que la división interna de Vox, si no se cierra pronto, termine siendo causa de inestabilidad durante la legislatura que acaba de comenzar.