¿Qué opina la sociedad de los 100 días del Govern de Marga Prohens?

Como no podía ser de otra manera, el Govern del PP, presidido por Marga Prohens, ha realizado un balance positivo de sus primeros cien días, pero a quien corresponde valorar de verdad este período inicial de gestión es a la sociedad civil. En las siguientes líneas aparecen algunos portavoces representativos de entidades y colectivos que expresan su opinión sobre estos cien primeros días. Hay un margen para la flexibilidad en unos primeros tres meses de legislatura, pero también se empiezan a exigir planteamientos y pronunciamientos claros.

Federació hotelera

«Hemos encontrado más disposición a favor del empresariado en general y más conciencia del rol que ejercen los sectores productivos en el desarrollo del país y para sentar las bases de trabajo».

Promotores de Baleares

Luis Martín valora que «nuestro sector valora que se haya iniciado un proceso para poner vivienda asequible a disposición de la población. En este sentido, el inicio de legislatura es prometedor con el decreto de vivienda que actúa exclusivamente sobre el suelo urbano, agiliza tramitaciones, precios limitados y control sobre el precio del suelo. Habrá que precisar alguna de estas medidas, pues la maraña legislativa es muy compleja y no facilita la rapidez y eficiencia de las iniciativas. Sabemos que el Govern trabaja en desbloquear bolsas de suelo urbanizable en tramitación desde hace 15-20 años y pendientes de iniciar un proceso de ejecución».

Luis Martín

Promotores de Balears

Luis Martín

Promotores de Balears

Adefeco

Antoni Gaya declara que «aunque se hable siempre de los primeros cien días, a nosotros todavía nos parece pronto para hacer una valoración, pero sí podemos decir que estamos contentos con lo que hemos hablado hasta ahora. Y cuando han ofrecido algo, lo han cumplido, por lo que, de momento, tenemos palabras positivas. Ya es importante que escuchen nuestras propuestas».

STEI

Para Lluís Segura «la nueva Conselleria d’Educació se esfuerza por negociar y, de momento, parece que aplica las medidas firmadas la pasada legislatura, como la carrera profesional y bajas remuneradas, lo que es positivo. Aun así, vemos un gobierno cautivo por las políticas de Vox, como se ha visto con las propuestas del pin parental y la elección de lengua. La eliminación del requisito del catalán entre los docentes puede que sea la próxima. Nos preocupa la deriva ideológica, aunque Marga Prohens haya dicho que aprendieron de la marea verde. Estamos vigilantes».

Simebal

Miguel Lázaro indica que «tienen dos matrículas de honor. En 3 meses han logrado cubrir la falta de oncólogos de Eivissa creando puestos de muy difícil cobertura y han creado una Direcció General de Salut Mental bien dotada. Sin embargo pedimos diligencia máxima en reactivar la carrera profesional».

Miguel Lázaro

sindicato médico simebal

Miguel Lázaro

sindicato médico simebal

COMIB

Carles Recasens afirma que «el Col·legi de Metges reconoce las medidas extraordinarias para fidelizar y atraer a nuevos profesionales a zonas con más déficit de médicos; además de la sensibilidad con la problemática específica de salud mental».

SATSE

Para Jorge Tera «de momento está todo parado, ni se han nombrado a todos los cargos, ni se ha reunido a la mesa Sectorial. Han cumplido la promesa electoral de eliminar el requisito de la lengua, más allá de las opiniones pero el discurso de la consellera se ciñe a los médicos y las enfermeras no han desaparecido del mapa.

COIBA

María José Sastre admite que «es poco tiempo para hacer balance, tenemos sobre la mesa cuestiones muy importantes que deberían ser prioritarias, que ya hemos trasladado a la consellera y veremos si se llevan a cabo».

OCB

Joan Miralles declara que «dicen que no quieren provocar un conflicto lingüístico, pero todos los pasos que están dando van hacia ese escenario. La lengua propia debe de continuar siendo una herramienta de cohesión social y promoverla, como establece el Estatut d’Autonomia. Esperamos que se cumpla, pero somos muy escépticos porque Vox es quien marca al PP la política lingüística del Govern. Lo aceptan todo, no se plantan ni buscan otras fórmulas que eviten retrocesos del catalán».

FAPA

Cristina Conti opina que «con todos los problemas educativos que hay por mejorar, ¿de verdad modificar el modelo lingüístico es lo más importante para ellos? Gobernar con la ultraderecha tiene un precio y Vox no hace ningua otra propuesta que no pase por el catalán, cuando encima está más que demostrado que es una lengua que está en total retroceso y que necesita mayor apoyo. Con los planes que tienen, la lengua, en unas generaciones, se perderá. Llevan pocos meses, pero si miras el programa del PP y el pacto con Vox sabes que para cumplirlos tendrán que cambiar la normativa, algo que el conseller Antoni Vera niega. Sabemos qué modelo educativo quieren, y pasa por no fortalecer los centros públicos para obligar a las familias a que prefieran ir a la concertada».

Cristina Conti

presidente de fapa

Cristina Conti

presidente de fapa

Marilles

Aniol Estebas destaca que «realmente, la conservación del medio natural, y en concreto del marino, nunca ha sido una prioridad en los primeros cien días de ningún gobierno. Algún día, esto cambiará. En estos primeros cien días, se ha aprobado una moción en el Parlament en favor del Pacte Blau Balear, que cuenta además con un amplio apoyo social, y la presidenta Prohens nos ha recibido. Todo ello es positivo, pero echamos en falta por parte del Govern una declaración firme y explícita en favor del Pacte Blau Balear y de las políticas de conservación marina. Es el momento de tener visiones claras a medio y largo plazo, y dejarse de manifestaciones con la boca pequeña o con el volumen muy bajo».

GOB

Amadeu Corbera defiende que «en estos primeros cien días, el Govern no ha hecho ni un solo pronunciamiento medioambiental ni sobre el cambio climático. No nos sorprende, pero no deja de decepcionarnos. La valoración no puede ser positiva con un decreto de vivienda que desregula los planes urbanísticos, invade competencias municipales, impide la participación ciudadana y no hace ningún tipo de previsión de los impactos demográficos o de movilidad. Sólo favorece la especulación. Únicamente hay un anuncio que podría tener relación con el medio ambiente que es el de una ley autonómica de costas, pero su objetivo real es el de salvar los chiringuitos de las playas».