La Embajada de Argentina en Madrid ultima esta semana los preparativos para la primera vuelta de las elecciones generales de este domingo, donde algo más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas en unos comicios que podrían suponer un giro histórico en la presidencia del país. Los argentinos residentes en Baleares que cumplan los requisitos podrán emitir su voto en Palma, una de las capitales españolas que cuenta con consulado.

Según datos de la cancillería argentina, en el exterior podrán votar un total de 451.200 argentinos, de los que unos 111.000 podrán hacerlo en España, de acuerdo a la Embajada, donde precisan que la mayoría lo harán en Barcelona (47.044) y en Madrid (34.196). En caso de que deseen ejercer su derecho al voto, que en el exterior es voluntario y dentro del país es obligatorio, deberán tener más de 16 años y tendrán que estar registrados en el padrón electoral como argentinos en el exterior, con el DNI actualizado.

Si cumplen estos requisitos, podrán acudir a uno de los seis lugares establecidos para el voto en las ciudades de España con consulados argentinos, es decir, Barcelona, Cádiz (sur), Madrid, Palma (Islas Baleares), Tenerife (Islas Canarias) y Vigo (norte). En Cádiz, Palma y Vigo el espacio habilitado para votar coincide con el consulado, mientras que en Barcelona se situará en el Seminario Conciliar, en Madrid se votará en el Colegio Mayor Argentino y en Tenerife, en el Auditorio Adán Martín.

Para ello, como explican a Efe desde la Embajada de Argentina, dispondrán de una boleta única en la que constarán el distrito y las candidaturas divididas en las categorías de presidente y vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.

Tras la votación y una vez cerradas las mesas, compuestas por presidente y vicepresidente, acompañados por las autoridades del consulado y los fiscales de los partidos políticos, se enviarán a Argentina las sacas con los votos, además de un certificado de escrutinio por vía electrónica. Para todos ellos el voto es presencial y facultativo, es decir, no obligatorio, pese a que sí lo es para quienes residen en Argentina. Por esa razón, en el caso de que continúen empadronados allí pese a estar en el extranjero, deben justificar en un plazo de sesenta días a partir de la jornada poselectoral que no se encuentran en el país y, por ello, no pueden emitir su voto.