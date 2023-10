El Club Náutico de Palma, entre los puertos más sostenibles de España

El puerto Civitas Puerto Banús, seguido por los de Marina Ibiza y el Club Náutico de Palma, es el puerto más sostenible de las marinas exclusivas españolas, según un informe realizado por el Observatorio de Sostenibilidad que analiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en estos enclaves. El estudio analiza parámetros como la gestión que hacen los puertos deportivos españoles en el ámbito el cuidado del agua o la energía, el cambio climático, la protección de la biodiversidad marina y terrestre entre otros aspectos para determinar los que tienen mayor compromiso con los ODS en el marco de la Agenda 2030 de la ONU y con los que se han comprometido 193 países, entre ellos España.

En su análisis, el Observatorio de la Sostenibilidad seleccionó una decena de puertos que compartían ciertas características que los hacen distinguirse como los puertos más exclusivos del litoral Mediterráneo que cuentan con más de 7.000 amarres, el 5 por ciento del total de España. En concreto, comparó las buenas prácticas y el compromiso con la sostenibilidad de Puerto Sotogrande (Cádiz), Puerto Deportivo de Estepona (Málaga), Puerto José Banús (Málaga), Marina de Valencia, Marina Port Ibiza, Marina Ibiza, Port Adriano (Mallorca), Puerto Portals (Mallorca), Real Club Náutico de Palma y Marina Port Vell (Barcelona).

El resultado es que Civitas Puerto Banús es el más destacado por sus acciones en materia de conservación directa en especies amenazadas de biodiversidad marina, como la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) o la existencia de otros mamíferos acuáticos, con lo cual aporta al ODS 15; la sensibilización, formación e investigación, el ahorro de agua, impulso a la movilidad sostenible incluyendo acciones de impulso de navegación eléctrica y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Además, el informe señala que hay tres puertos que han mostrado evolución en todos los ODS de medio ambiente: Que son Civitas Puerto Banús, Marina Ibiza y Real Club Náutico de Palma. Por su parte, Marina Ibiza, también destaca por su contribución a la reducción de emisiones en sus operaciones convencionales y en su movilidad interna, no tanto en la externa. Mientras que el Real Club Náutico de Palma muestra los resultados de huella de carbono de mayor interés, aunque su apoyo a la movilidad no emisora no parece tan claro.

En concreto, Observatorio de la Sostenibilidad señala que lo más destacable en ese puerto es su participación en acciones de conservación directa y de sensibilización, información e investigación en materia de ecosistemas marinos. Al mismo tiempo, Port Adriano también destaca en el ODS 14 con acciones para la protección de la posidonia y sensibilización e información sobre la biodiversidad marina. De este modo, el análisis del Observatorio concluye que teniendo en cuenta que los ODS son relevantes de cara a la contribución del sector náutico respecto a los objetivos de la Agenda 2030 concluye que "el más implicado en esta senda" es Puerto Banús. Igualmente obtienen una valoración positiva cercana a Puerto Banús, los complejos de Marina Ibiza, Port Adriano y el Real Club Náutico de Palma (RCNP), con una valoración positiva en planeta se mantienen cerca.

En cuanto a los ODS de personas, el trabajo destaca la implicación del Real Club Náutico de Palma, igual que, de nuevo, Civitas Puerto Banús, que informan de una gran implicación en la ayuda a colectivos desfavorecidos. El estudio busca analizar los puertos que destacan por su exclusividad, excelencia y reconocimiento internacional, y su capacidad de liderar la revolución sostenible del sector. Todos los clubes náuticos analizados cuentan con recogida selectiva de residuos, sin embargo, hay escasez de información sobre consumos de materias y producción de residuos.

Asimismo, destaca el establecimiento de dispositivos para la limpieza de las aguas está experimentando una rápida expansión en todos los puertos, pero no tanto los sistemas de recogida separativa de aguas de sentina. Los consumos de agua y el desarrollo de la energía renovable (producción o consumo certificado) parece concentrar menos esfuerzo al respecto, pero el ODS con menos actuación de todos es el de ecosistemas terrestres a pesar de su importancia en la interacción tierra-mar. Por otro lado, de los diez clubs analizados, destacan Puerto Banús y Sotogrande por tener un tercio de su plantilla formado por mujeres y además, Puerto Banús declara contar con un 15 por ciento de personal femenino en los puestos de dirección.

En cuanto a la implicación en redes colaborativas para la Agenda 2030, destacan Marina Ibiza, implicado en Bandera Azul, Red Pacto Mundial, Huella de Carbono MITECO, y Foro Marino de Ibiza y Formentera; y Puerto Banús, que forma parte de forma directa de Bandera Azul, Alianza Net-Zero Mar, Red Pacto Mundial, y a través de la Asociación Marinas de Andalucía, el Sello Odyssea. El Observatorio de la Sostenibilidad apunta que España cuenta con más de 350 clubes náuticos que pueden generar un "impacto positivo" sobre la creación y calidad de empleo, actividad a la economía y sobre la fijación de la población, pero que también tiene "impactos negativos" sobre la biodiversidad del litoral, sobre la geomorfología de la costa, sobre posibles fuentes de contaminación.