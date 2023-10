El Parlament insta al Govern a que los alumnos acaben la escolaridad usando catalán y castellano

El Parlament balear ha aprobado una moción por la que se insta al Govern, entre otros puntos, a dar al catalán la prioridad que, como lengua propia de Baleares, merece de las instituciones propias. La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha salido aprobada parcialmente este martes, durante el pleno del Parlament, con la aceptación de algunas enmiendas de MÉS per Mallorca.

Así, además del punto mencionado, se ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo autonómico que continúe con la campaña 'La Justícia, també en català' y que siga colaborando con el curso de Lenguaje Jurídico Català que convoca la Fundació Universitat Empresa; que siga promoviendo colaboraciones entre el Institut d'Estudis Baleàrics y el IBSalut para seguir organizando cursos y talleres de conversación en catalán, así como hacer público en número de participantes de cada curso impartido; que continúe con acciones para el fomento de la lengua catalana entre la población nueva como es la edición de libretos de acogida lingüística 'a l'abast', o a instar al Govern a reconocer que la UIB es la institución consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana.

Del mismo modo, se ha aprobado reclamar al Govern que los escolares de las Islas puedan usar normalmente y correctamente el catalán y el castellano al final del periodo de escolaridad obligatoria; instar al Ejecutivo autonómico a garantizar que la lengua catalana es la lengua de enseñanza y aprendizaje usada como mínimo en la mitad del horario escolar, para garantizar el alcance de los objetivos de normalización lingüística, y a hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo, asegurar el conocimiento como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza, fomentar el uso en todos los medios de comunicación social y crear conciencia social sobre su importancia y uso por parte de todos los ciudadanos.

Por último, derivado de una enmienda de MÉS per Mallorca, se ha aprobado un punto adherido a la moción por el que se insta al Govern a pedir a la UIB un informe de evolución de la situación lingüística de la población.

Prohens defiende el «bilingüismo cordial»

El debate sobre la lengua ha empezado durante el turno de preguntas de control al ejecutivo, cuando el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha cambiado una de las preguntas que figuraban en el orden del día y ha pedido a Prohens que adelantara cuál será la posición de su Govern en la proposición no de ley de Vox sobre la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Negueruela ha reprochado a la presidenta el «mercadeo de enmiendas» con Vox y ha defendido que «los cimientos son más importantes que los techos» y que en Baleares los cimientos son «los consensos históricos alcanzados en 40 años y la lengua como elemento de cohesión».

Según el portavoz socialista, las enmiendas del PP a la proposición no de ley de Vox «van mucho más lejos que el TIL de Bauzá», por lo que le ha ofrecido a Prohens la mano extendida del grupo socialista «para rechazar la PNL de Vox». «Dice que no quiere conflicto pero las enmiendas que han presentado van en dirección contraria, dinamitan la paz educativa y los consensos y suponen un ataque frontal», ha advertido Negueruela, que le ha reprochado a Prohens que «en ningún sitio de su programa electoral figuran las enmiendas que han presentado». «Para mí aprender catalán no es un castigo por venir a estas islas, para mí es un honor y una responsabilidad al ocupar un cargo público, y una muestra de respeto a la sociedad», ha dicho el socialista de origen gallego.

En respuesta a otra pregunta de la diputada de Vox Idoia Ribas pidiendo que los ciudadanos reciban respuesta en la lengua que deseen, Prohens ha respondido: «Garantizaremos que los ciudadanos puedan ser atendidos y recibir la documentación que reciben de la administración en la lengua que ellos utilicen». «Donde algunos quieren ver confrontación lo haremos desde la más absoluta tranquilidad y normalidad», ha añadido. Ribas se ha preguntado si el español es un lengua ajena y ha cuestionado que solo interese el derecho de los ciudadanos a recibir respuesta de la administración en la lengua en la que se dirijan a ella cuando se va al médico.

La diputada de Vox ha asegurado que en Baleares no hay instancias, información, ni cartelería en castellano y las respuestas a las consultas a la administración solo se redactan en catalán, por lo que ha pedido que el acuerdo de legislatura entre el PP y Vox se cumpla «más pronto que tarde» para que el hecho de que los ciudadanos sean contestados en la lengua que deseen «sea muy pronto una realidad».

Prohens ha respondido que el Govern cumplirá su programa, el acuerdo con Vox y el Estatuto, «también en los artículos referidos a la lengua propia» y garantizará el uso normal de las dos lenguas. Ha destacado que ese «uso normal» consistira en «hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle que es la convivencia de las dos lenguas y la naturalidad con la que se usan indistintamente».

La presidenta ha dicho que el Govern trabajará por «el bilingüismo cordial».«No quiero que las lenguas sean un arma política», ha reivindicado. «Las lenguas no tienen ideología y no son patrimonio de ningún partido político, son patrimonio de todos los ciudadanos, y expresión de sus raíces, su historia y su cultura, y usarlas una muestra de su libertad», ha concluido