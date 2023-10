Los alumnos del Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera de Palma se han plantado este martes ante la sede de la Conselleria d'Educació para que garantice la homologación de su titulación, amenazada porque cuatro docentes obtuvieron una plaza de funcionario tras la estabilización de interinos pese a no tener la especialidad necesaria para dar clases en el centro.

«No chapuzas, queremos soluciones» es el grito que han lanzado los estudiantes, que han colgado algunas pancartas críticas con la gestión política del caso. Los jóvenes, que la semana pasada pospusieron esta manifestación cuando la Conselleria les dijo que contrataría a tres nuevos docentes, decidieron reactivarla cuando supieron que no se arreglaba el problema. El Conseller Antoni Vera se reunió este lunes en Madrid por este tema, pero no hubo ningún avance considerable.

«El martes nos anunciaron que mandarían tres profesores al centro, aunque al final solo han venido dos. Uno de ellos cubrirá la plaza de un profesor que lleva 7 años dándose de baja y de alta cada curso, lo cual no entra como una solución a nuestro problema», explicó la semana pasada Michael Méndez González, portavoz de los alumnos afectados. El otro docente contratado tiene formación en Electromecánica. Cubrirá media jornada de la pianista y apoyará al químico, que al tener algo de conocimientos es el único que está dando clases pese a no tener la titulación requerida. «El Govern paga a dos profesores para una sola plaza, nos basta con uno que sepa lo que hace», comentó Méndez.

Los docentes sin formación son una psicóloga, una pianista, un químico y un ingeniero que no tienen el título de Marino Mercante, que es un requisito para que, al finalizar sus estudios, los alumnos obtengan la homologación.