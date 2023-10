«Intenté coger sin éxito una cita en cada una de las estaciones de ITV de Mallorca y entonces llamé por teléfono pensando que sería un error de la aplicación, pero nada de eso: me confirmaron que hasta mayo no se podrá pasar la revisión en motos». Este es el testimonio de uno de los cientos de usuarios afectados que hasta entonces no podrán solicitar una cita previa en ninguna de las cinco estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) operativas en la Isla.

Fuentes del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca aseguran que este problema se debe a que se tiene que aprobar la prórroga del contrato con la empresa concesionaria, que se espera sellar a final de semana. Una vez se ejecute esta decisión, se abrirán citas a partir de enero, febrero y marzo, insisten las mismas fuentes consultadas: «Es una cuestión de solamente unos días», señalan. Hasta entonces, la única posibilidad de conseguir una cita es si alguien la cancela y salga cuando se está buscando una fecha. Varios ciudadanos afectados se pusieron en contacto con este diario para denunciar que esta situación les expone a ser multados con 200 euros, en caso de no haber pedido la cita antes de que expirara su fecha para pasar la revisión. Más de 30 días El gerente de un taller de la Isla, que prefiere mantener su anonimato, también se puso en contacto con Ultima Hora por el largo tiempo de espera que se requiere para conseguir una cita en la estación de Manacor. La semana pasada intentó coger varias citas para pasar los vehículos de sus clientes y el tiempo de espera era para finales de diciembre. En el resto de estaciones, como mínimo, son unos treinta días. «Tras la pandemia todo ha empeorado; en mi sector se callan porque quieren evitar que el técnico de turno les coja manía y, a la hora de pasar una revisión, les pongan pegas», lamenta el empresario. «No puede ser que haya tres meses de espera, la normativa habla de un plazo máximo de unos quince días», explica, y critica que se prohíba hacer fotos en las ITV para, precisamente, evitar mostrar las largas colas.