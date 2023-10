Todo está a punto para cumplir con la tradición este sábado con el desfile del Carro Triomfal de Santa Catalina Thomàs, en Palma, una procesión que se celebra desde el año 1792. El Carro Triomfal, construido en 1868, forma parte del patrimonio material y valor artístico del Consell de Mallorca, una joya arquitectónica.

Santa Catalina Thomàs, única santa mallorquina, estará representada en la procesión por Beatriz Montis Urra (Beata de Santa Magdalena y del Carro Triomfal); Nicole Alorda Atanassova (Beata de Valldemossa); Martina Astorga Tugores (Beata del Convento de l’Assumpció); Ana Carlota Asensi Ormaechea (Beata de a pie de L’Assumpció); y Maria del Mar Perea Vaquer (Beata payesa de L’Assumpció).

Este año hay un nuevo cambio en el recorrido, que no incluye Sant Jaume. Cabe recordar que esta calle se incorporó a la ruta el año pasado, pero ante la dificultad de hacer el giro con el Carro Triomfal desde la Plaça del Mercat –los caballos no se mostraron fácilmente dispuestos a hacerlo–, esta vez la organización ha decidido regresar al itinerario de años anteriores. Así, a las 18.30 horas saldrá de la Plaça de l’Hospital y seguirá por Costa de la Sang, La Rambla, Carrer de la Riera,Carrer de la Unió, Plaça del Mercat, Carré de la Unió, Jaume III, Bonaire, Bisbe Campins (estas dos últimas calles se incorporan como novedad al itinerario), Via Roma, Costa de la Sang, Carré del Jardí Botànic y Plaça de Santa Magdalena