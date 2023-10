El Parlament aplaza durante un mes la elección de Albert Salas como director general de IB3

El periodista Albert Salas tendrá que esperar un mes para ser elegido director general de IB3. En la primera votación secreta en el Parlament recibió 32 votos a favor y 25 en blanco. Las abstenciones de PSIB y Més impidieron que Salas tenga las tres quintas partes del pleno requeridas (al menos 35 escaños), por lo que la votación se repetirá en un mes, donde basta la mayoría absoluta. Socialistas y ecosberanistas condicionan el apoyo a Salas en el mantenimiento del catalán como lengua de uso.

Precisamente, en el pleno del Parlament de este martes estaba previsto que la diputada de Vox, Manuela Cañadas, preguntara a la consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, sobre la posibilidad de que IB3 de cabida a la producción propia en castellano. La pregunta se tuvo que aplazar ante la ausencia tanto de Cañadas, por enfermedad, como de Estarellas, de visita oficial en Bruselas. PSOE y Més ligan también el apoyo a Salas al impulso del proceso de internalización, las mejoras laborales y el mantenimiento de la independencia.

MÉS per Mallorca justifica su voto en blanco en que el Govern no ha garantizado «que no usará su mayoría parlamentaria para cambiar su propuesta para el ente». Según el portavoz ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, su partido se reunió con Salas para conocer su modelo de gestión y valoró «el compromiso de mantener la programación en catalán» pero las declaraciones de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, les «hicieron dudar del papel del Parlament para presionar a Salas». Por estos motivo, Més se da un mes de margen para continuar el diálogo sobre el modelo porque en MÉS «quieren una radiotelevisión pública y de calidad, que mantenga el uso del catalán y defienda los derechos de sus trabajadores». «MÉS quiere el compromiso de Salas y el PP de que no se interferirá a través de medidas legislativas», ha matizado.