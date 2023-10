La ‘popular’ Raquel Sánchez, que la semana pasada dimitió como jefa del gabinete de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern porque ocupar este cargo era incompatible con su acta de consellera insular electa por el PP en el Consell de Mallorca, no tendrá que devolver lo cobrado por ir a los plenos mensuales de la institución insular. Así lo establece un informe elaborado por la secretaría general al cual ha tenido acceso este diario.

El documento dictamina que la ley electoral de los consells insulars, por la cual tuvo que dimitir al hacerse público que esta simultaneidad no era posible, preveía que tendría que haber perdido su condición de consellera. Sin embargo, al haber dimitido, «ha desaparecido la causa de incompatibilidad» y «la norma electoral no prevé otro efecto jurídico y, consecuentemente, no hay ningún fundamento para reclamar las cuantías percibidas en concepto de dietas por asistencia al pleno», según el informe.

Todavía queda en el aire si Sánchez debe o no retornar lo que recibió por haber sido jefa de gabinete, por el cual tenía establecido un sueldo bruto anual de 51.721 euros. Como consellera insular percibía 1.537 euros por asistir a los plenos. Contando el de investidura, esta legislatura ha habido tres. A partir de ahora solo cobrará por esto y su empleo como funcionaria.

Cabe recordar que Sánchez justificó que cuando optó a ambos cargos desconocía que fueran incompatibles porque la secretaría general de la institución insular no vio ningún problema. Sin embargo, tras hacerse pública esta incompatibilidad, el gobierno insular analizó el caso, se confirmó que no podía ostentar los dos cargos a la vez y ella misma dimitió para volver a su plaza de funcionaria.