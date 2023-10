Un total de ocho asociaciones empresariales de Mallorca -procedentes de los sectores de la restauración, el comercio y los guías turísticos- han firmado una misiva conjunta dirigida al Govern Balear en la que solicita que se modifique el acuerdo de limitar la llegada de cruceros a la isla.

Concretamente, alegan que la supuesta «redistribución» de los cruceristas que pretendía el anterior Ejecutivo autonómico al fijar la limitación para el puerto de Palma no ha sido tal y que la medida simplemente se ha traducido en una reducción del 18 % de los visitantes de enero al 31 de julio (212.000 personas menos) que ha tenido un impacto muy negativo para sus negocios. Así, señalan que 2023 «ha sido el primer año en que se han podido comprobar los efectos reales de la limitación», puesto que de 2020 a 2022 la actividad estuvo marcada, en mayor o menor medida, por la pandemia.

«Pedimos a las instituciones implicadas que modifiquen el acuerdo al que llegó el anterior Govern balear con las navieras que operan en Palma», señalan en la misiva para añadir que las navieras que no hacen escala en Palma han desviado sus rutas hacia otros puertos como el de Alicante, «que ha duplicado los cruceristas». «A las navieras no les afecta, pero nosotros -comerciantes, guías, taxistas y un largo etcétera- no podemos irnos a otros puertos», se quejan.

Entre las asociaciones firmantes -que exigen llegar «como mínimo» al número de cruceristas de 2019- se encuentran las patronales comerciales PIMECO, AFEDECO, la Asociación de Comercios turísticos de Palma (ACOTUP), la Asociación de Mayoristas y Comercios Turísticos (AMICTUR) y la Confederación Balear de Comercio; Restauración Mallorca CAEB; Pro Guías Mallorca y, por último, la Asociación Balear de Guías Turísticos.

«En su momento nos dijeron que el objetivo era una redistribución y no una disminución, cosa que no ha sido cierta», critican las asociaciones empresariales, quienes aducen que el número de personas que visitan la ciudad ha disminuido mucho este verano debido a las altas temperaturas. «Solo vienen los días nublados», señalan para rematar que «no modificar la regulación que limita los cruceros sería nefasto para Palma».