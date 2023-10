Las donaciones de óvulos se han incrementado en Baleares. Así lo confirma la doctora Belén Castel, directora médico del Instituto de Fertilidad y coordinadora de la Unidad de Reproducción de Son Espases. Preguntada por el motivo de este aumento, responde que no hay una causa clara. «Muchas personas acuden porque familiares han necesitado óvulos donados y al ser anónimos no pueden donarlos a estos y los quieren dar a otras mujeres». No obstante, reconoce que los motivos económicos podrían ser otra de las razones. Sin embargo, señalan que las donantes no suelen reconocerlo, al menos que sea como primera opción, pero sí como una de ellas.

La doctora Castel deja claro que no se puede pagar por donar óvulos, ya que la ley lo prohíbe, lo que se hace es una compensación económica por las molestias y los gastos de desplazamiento durante el tratamiento. En concreto, el Real Decreto ley 9/2014 establece que la donación de óvulos será en todo caso «voluntaria y altruista, no pudiéndose percibir contraprestación económica o remuneración alguna»; sí precisa que podrán recibir una compensación limitada dirigida a «cubrir los gastos e inconvenientes». Sin embargo, en las redes sociales sí se ha generado mucho debate con este tema y circulan numerosas vídeos en los que las jóvenes explican cómo realizar una donación de óvulos y el dinero que se puede conseguir con esta práctica. Además, se pueden leer comentarios en los que estas mujeres explican lo hacen para conseguir un dinero extra con el que, por ejemplo, poder pagar el alquiler del piso. Las donaciones se pueden realizar, como mínimo, cada tres meses. Noticias relacionadas La cifra de mujeres que son madres en Baleares con 40 años se duplica desde 1975 En las consultas los motivos más habituales por los que las féminas explican se deciden a donar óvulos son tener a un familiar o amiga que no puede tener hijos; aunque la donación no se puede realizar directamente, sí se toma más conciencia de esta problemática. Por esta razón, las mujeres que trabajan en ámbitos biosanitarios también suelen estar más abiertas a estas prácticas, según explica la doctora Castel. En este punto, añade que el perfil de las mujeres que donan sus óvulos en las Islas es el de chicas jóvenes. Respecto a la nacionalidad, la mayoría son españolas, aunque también hay algunas sudamericanas; asiáticas prácticamente no hay. Cabe destacar que el anonimato está garantizado. ¿A quién van dirigidas las donaciones? A su modo de ver, sería conveniente que se comenzase a hablar más de la donación de óvulos, ya que pueden ayudar a mujeres que por alguna razón, no puedan tener hijos con sus propios óvulos. «En ocasiones es por causas de edad, por operaciones quirúrgicas previas, fracasos en otros tratamientos, no contar con suficientes óvulos o padecer enfermedades genéticas trasmisibles», expone. La edad de maternidad cada vez se retrasa más. Por citar un dato, la cifra de mujeres que son madres en Baleares con 40 años se ha duplicado desde 1975; hace 48 años la edad más frecuente para dar a luz eran los 25 años y en 2021 se incrementó a los 33 años, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La doctora señala que con la edad aumentan las dificultades para quedarse embarazada, por lo que la donación de óvulos puede ser de gran ayuda. La ley señala que las féminas pueden recibir óvulos donados hasta que termina su edad fértil, pero no concreta los años.