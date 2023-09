La expulsión provisional del Colegio de Médicos de Balears le fue comunicada este jueves a la doctora Nadiya Popel de manera verbal y se espera que se formalice oficialmente a lo largo de este viernes. El IB-Salut no ha avanzado qué pasará con la médica en cuanto al ejercicio en el hospital, si esta dejara de inmediato su trabajo en Urgencias, aunque ese es el camino más probable que seguirá su caso, debido a que sin colegiación no es posible ejercer la medicina.

Los servicios jurídicos del IB-Salut estudiarán su situación una vez cuenten con el comunicado oficial del Colegio de Médicos sobre su expulsión y tomarán medidas sobre el futuro profesional de Popel en la sanidad pública.

El Colegio de Médicos ha expulsado a la doctora Popel tras las diversas denuncias presentadas en su contra, la última la de un paciente a la que recetó dióxido de cloro por un hongo vaginal. El ente colegial la acusa de infringir de manera reiterada el Código de Deontología Médica. «La doctora Popel pone en riesgo la seguridad de los pacientes por la utilización de los productos utilizados (lejía, agua oxigenada o disolvente industrial) sin base científica, no autorizados, de origen poco claro (envases con la etiqueta escrita a mano) o elaborados de forma casera» , denuncian. Además de «llevar a cabo publicidad de productos con supuestas propiedades curativas, regenerativas y preventivas, no apoyados por estudios con base científica demostrada y que no tienen el aval de la AEMPS, para tratamientos de melanomas metastásicos o tumores mamarios de gran tamaño».