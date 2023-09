Mallorca nos duele. Así empieza el libro Quan t’acorralen les flames (3i4 Edicions, València, 2023) de Pere Antoni Pons. Es un volumen de 335 páginas que recoge no sólo artículos publicados en diferentes periódicos, también en Ultima Hora, sino entrevistas inéditas (por ejemplo, una muy relevante con ex dirigentes del PSM) y que va precedido de una introducción que es en sí un ensayo lleno de claves. En realidad –explica su autor– fue eso lo que le pidieron, un ensayo. «En esos momentos no podía, pero propuse esa recopilación de artículos a los que añadí las entrevistas y escribí la introducción», dice. Y le ha quedado un libro oportuno que, además, se publica en un momento muy especial.

«Muchos tenemos la sensación de que estamos a punto de traspasar un punto de no retorno, que estamos en una situación de emergencia, por eso digo que nos acorralan las llamas», indica.

El libro también coincide con un cambio de Govern y con un evidente protagonismo de la ultraderecha, sobre la que advierte: «No, no ha aparecido ahora, ha estado siempre, incluso incrustada en la supuesta derecha moderada». Así, augura «años muy difíciles» y pronostica que el nuevo Ejecutivo de Balears «será una trituradora de la identidad nacional histórica del país», y que «se pondrá todavía más» al servicio de los intereses de la industria turística y explotará todavía más salvajemente el territorio». Cómo se gestionó el turismo. Ahí es donde está la clave de todo, en el boom del turismo de masas de los años cincuenta y sesenta y lo que trajo. En ese punto, recuerda, «Mallorca fue traumáticamente transformada», no se supo gestionar y llegó la masificación y el crecimiento urbanístico desordenado. La principal responsabilidad está en la Isla. Lo explica así: «Mallorca no es un sitio idílico, tranquilo, paradisíaco; al contrario, es el paraíso que hubiera podido ser pero que se sacrificó en el altar del egoísmo, la irresponsabilidad y la codicia». Pero no obvia la responsabilidad de la izquierda, que también ha gobernado Balears en épocas distintas. Afirma que la izquierda se ha ido después de dos legislaturas dejando «un regusto agridulce y desilusionando a buena parte del electorado progresista». Artículos y entrevistas, como la entrevista coral a cuatro ex dirigentes del PSM, Damià Pons (padre del autor), Mateu Morro, Sebastià Serra y Pere Sampol, le sirven a Pons para enmarcar su visión sobre la Mallorca de hoy. En esa entrevista coral, se recuerdan e interpretan hechos del pasado, fundamentales para la historia de Balears, pero también se recogen opiniones, a veces críticas, sobre el papel de del periodismo. Morro y Sampol son muy claros en este punto. También se quejan del trato que les dio el PSIB en la negociación de los pactos, sobre todo en el de 1999, Y es que Antoni Pons, en su libro (y que, en realidad son tres en uno, pues utiliza tres formatos diferentes), también mira al periodismo. Y dice, que falsear la realidad por parte de un periodista es una forma de corrupción. Pere Antoni Pons se muestra convencido de que el PSM ha jugado un papel mucho más relevante que la representación que ha tenido. Y entiende que es quien, desde 1976, ha incorporado a la agenda polítca cuestiones que, de otro modo, no hubieran entrado. El libro, que ya se ha presentado en Barcelona, se presentará en Mallorca.