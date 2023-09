El Govern ha anunciado que pedirá el Gobierno central que Baleares sea «una excepción» en el acuerdo aprobado por la Unión Europea que impondrá el uso de al menos un 70 por ciento de combustibles ecológicos a los aviones que operen en aeropuertos de la UE en el horizonte de 2050, un hito para el que deberán ya en 2025 a cargar al menos un 2 por ciento de combustibles sostenibles en sus depósito.

Así lo ha informado este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha mostrado la «preocupación» del Ejecutivo autonómico por esta cuestión puesto que «las compañías aéreas han dicho que se producirá un incremento muy significativo de las tarifas».

Según ha explicado el portavoz, Canarias ha quedado fuera de las normas impuestas por la UE puesto que es una región ultraperiférica. Así pues, ha lamentado que Baleares no haya quedado fuera, por lo que pedirán al Gobierno que haga «una excepción» con Baleares.

El Govern ya señaló a finales de julio que no veía «con buenos ojos» la subida de tasas aeroportuarias anunciada por Aena, por lo que pidió que ésta «no se produjera». Además, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, registró una carta al presidente de Aena para pedir que no se aplique una subida de tasas en Baleares. Sobre esto, el Govern ha asegurado que no ha recibido respuesta «porque la consellera tiene una reunión pendiente con Aena y el Ministerio de Transportes, para tratar la cuestión».

Igualmente, Costa ha criticado que Aena y el Ministerio de Transportes «actúan de forma unilateral en la toma de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos».

Por ello, el portavoz ha querido «dejar claro» que es una cuestión «obvia» en referencia a que «el transporte aéreo es una necesidad en las Islas». En consecuencia, ha continuado, «todas las medidas que se toman que inciden en el alza de los precios nos preocupan».