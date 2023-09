Perspectivas. Es posible que la pasada legislatura fuera la de Alicia en el país de las maravillas –más de una vez se refirió así algún líder del PP a ciertos análisis que llegaban desde el Govern que presidió Armengol– pero este periodo de sesiones, visto el primer pleno, tendrá un punto del libro donde Lewis Carol (el reverendo profesor de Matemáticas Charles Dodgson) continuó aquella historia: A través del espejo y lo que Alicia encontro allí. El pleno a través de los espejos del salón de sesiones podría ser cualquiera de hace unos meses pero exactamente al revés. Ha caído del tablero, o ha cambiado de tablero, una de las dos reinas de la partida de ajedrez al revés que marcaba aquel libro pero es bueno asomarse.

Presidentas. La fotografía (la explicación es para quienes no siguen los plenos de manera presencial) no es la de Armengol respondiendo a una pregunta incómoda de Josep Castells hace sólo unos meses. Podría pero no. Esta tomada a través del espejo. Es Marga Prohens respondiendo a Idoia Ribas, de Vox, que aunque apoya al Govern (y tiene un pacto) se considera en la oposición. Como sucedía cuando hablaban los consellers y conselleras de Armengol, los aplausos de su grupo y los de Vox (como hace nada los de PSIB, Més y Podemos) no dejan escuchar el final de las intervenciones. Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, es la contra imagen de Vicenç Thomàs y en el Parlament de detrás del espejo se habla casi más el castellano que el catalán. Una consellera del nuevo Govern, Marta Vidal, tiene muchos números para responder como respondían en ocasiones Iago Negueruela o Mercedes Garrido. Claro que a Vidal le falta un poco de reglamento de la Cámara y Constitución para saber que no puede amenazar con una querella en los tribunales por lo que se dice en un debate parlamentario.

Proyectando. Prohens (propio también del simbolismo de lo que pasa al otro lado del espejo, donde la izquierda es la derecha y viceversa) proyecta sobre su antecesora ausente y sobre el nuevo portavoz, Negueruela, lo que pudo sentir cuando era diputada del PP en la oposición. «Entiendo por donde están pasando porque esa situación ya la viví, han perdido las elecciones y su líder esta huida en Madrid». Todavía no se ha manifestado en el nuevo grupo socialista el reflejo de Sebastià Sagreras. Parece que Negueruela no quiere recoger, de momento, el papel de hooligan que representó Sagreras en la legislatura pasada. Ya se verá. Eso acaba de empezar. Habrá más plenos.

Neopaganismo. La consellera Vidal dejará días de gloria. No sólo por ‘amenazar’ con querellas. También construye relatos curiosos, como que lo de su coche eléctrico pudo ser poco menos que un hecho inducido para que metiera la pata. Para conseller poético Sáenz de San Pedro, que dijo estar tan preocupado por la sostenibilidad que incluyó a la sostenibilidad emocional. Vox no cambia ni del otro lado del espejo: el chorreo de tópicos sigue. Premio al menorquín Cardona, que alerta del «neopaganismo» «neofeminismo» y «neoanimalismo».