El grupo hotelero mallorquín Fergus, fundado y presidido por Pep Cañellas, ha anunciado la firma de una alianza estratégica con la plataforma Just Eat para potenciar los servicios de restauración de su línea tent Hotels. Esta enseña, que nació en 2020 «tiene como objetivo romper con el formato de hotel vacacional tradicional y ofrecer una nueva experiencia de hospedaje en el destino, de ahí el acuerdo con Just Eat», explica Cañellas.

Esta marca en su área gastronómica oferta el concepto B&UB: Bed & Unlimited Brunch (F&B 24/7), que ofrece un brunch ilimitado de 8.00 a 13.30, además de los espacios tentlivery habilitados para consumir comida adquirida en el canal de delivery y take away.

«En tent Hotels queremos que la estancia de nuestros clientes sea aún más cómoda y agradable. Gracias a este acuerdo con Just Eat nuestros huéspedes disfrutarán libremente de comida take away o a domicilio en nuestros hoteles tent y podrán elegir entre una amplia selección de opciones gastronómicas sin tener que salir de la comodidad de nuestros establecimientos».

Explica que los clientes podrán pedir todo tipo de comida que comercializa Just Eat y poder «consumirla en la habitación o en cualquier lugar del hotel habilitado para ello, ya que tendrá libertad absoluta para hacerlo», Afirma que «es una nueva forma hotelera que quiere ofrecer al cliente el mejor servicio y que se sienta a gusto durante su estancia». Alemanes, británicos y españoles serán los grandes beneficiados de esta alianza estratégica.

Tent Hotels ha operado cinco establecimientos esta temporada de verano, incluyendo en Mallorca el ‘tent Capi Playa’, el ‘tent Playa de Palma’ y el ‘tent Palmanova’. Además, este año ha incorporado el ‘tent Lloret de Mar’ y el ‘tent Torremolinos’, tras concluir las remodelaciones que tenía en marcha en ambos establecimientos. El mismo proceso seguirán también los dos hoteles mallorquines de grupo Piñero, que este pasado año han sido comercializados bajo la línea ‘Affiliated by Fergus’ antes de reabrir como ‘tent Bahía de Palma’, en 2024, y ‘tent Tal’, en 2025.

Just Eat

El grupo que preside Cañellas indica que para poder atender las necesidades de F&B 24/7 del cliente, tent ha firmado esta alianza estratégica con Just Eat, el partner de delivery número 1 en el mercado español y con presencia en más del 95 % en nuestro territorio. Basados en un modelo de delivery sostenible y más de 2,5 millones de usuarios activos, ofrece actualmente más de 28.000 restaurantes asociados, expertos en más de 90 tipos de comidas.

Los clientes alojados en cualquiera de los hoteles tent que posee la cadena mallorquina podrán seleccionar directamente desde la App de tent la amplia oferta gastronómica que ofrece Just Eat en tres sencillos pasos.

Por su parte, para Just Eat este es el segundo acuerdo con un grupo hotelero, después del que firmaba en el verano de 2022 con el Grupo Inversor Hesperia, por el que se ampliaba el servicio de habitaciones en los hoteles de la compañía. El proyecto se trabajó de forma común con una primera colaboración en cuatro hoteles y, actualmente, el servicio ya está disponible en 16 establecimientos del grupo. La alianza en esta ocasión con Fergus Group forma parte de la apuesta de la compañía de delivery por seguir dando servicio en establecimientos hoteleros, tras la buena experiencia vivida con Hesperia.

Fergus Group está compuesto por Fergus Hotels, tent Hotels y Affiliated by Fergus, superando a día de hoy las 16.000 camas.