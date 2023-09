«Desatascar» las carreteras de Mallorca es uno de los principales compromisos del nuevo gobierno del Consell del ‘popular’ Llorenç Galmés, que en sus primeros cien días ya ha encargado un estudio para analizar la capacidad de carga de la red viaria. «Así tendremos un diagnóstico claro de la problemática que sufrimos y podremos actuar y tomar medidas valientes», según ha anunciado este martes en una rueda de prensa de inicio del curso político celebrada en el patio de La Misericòrdia de Palma.

En la práctica, esto podría suponer la limitación del parque móvil de la isla, algo que Galmés no ha descartado al decir que tantean regular «la llegada de todo tipo de vehículos en temporada alta». También ha señalado que, en caso de hacerlo, habría «excepciones para residentes y los vehículos de mercancías para no afectar al abastecimiento». Aun así, no ha querido dar más detalles sobre las posibles medidas que podrían llevar a cabo. El presidente ya adelantó la intención de hacer el estudio en la primera entrevista que concedió a este diario en el cargo y que salió publicada el pasado 30 de julio.

En todo caso, cualquier decisión que tome el Consell deberá de estar avalada por los datos del informe, que lo harán técnicos de la institución consultando datos propios y de otras entidades y organismos públicos. «Si finalmente el estudio nos dice que debemos tomar medidas valientes, lo haremos de la mano de los sectores implicados, como ha hecho Consell d’Eivissa (también gobernado por el PP y que puso en marcha un procedimiento similar). No tomaremos ninguna medida sin dialogar y sin consenso», ha reiterado Galmés.

Cabe tener en cuenta que los consells no tienen competencias para limitar la entrada de vehículos, una decisión que debe de pasar por el Parlament. Sin embargo, el gobierno insular cuenta con el respaldo del ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens.

El consell executiu del gobierno del Consell de Mallorca reunido este martes en La Misericòrdia de Palma.

Preguntado sobre si se podría establecer una limitación del número de vehículos, como ya hizo el Consell de Formentera, el presidente del Consell ha respondido que la situación de Mallorca es más compleja y que el estudio encargado deberá de analizar todas las carreteras y la zona metropolitana de Palma, aunque ha insistido en que no descartan ningún tipo de solución. Galmés, asimismo, ha recordado que están en conversaciones con la Conselleria de Mobilitat porque «el transporte público no es una alternativa al privado y, por eso, debemos mejorarlo».

La saturación de las carreteras de Mallorca, que no ha dejado de crecer cada año, con excepción del parón provocado por las restricciones contra la pandemia, se ha visualizado claramente en los datos de la autopista de Andratx. De enero a julio de este año se han registrado 12,6 millones de vehículos en esta vía, 1,62 millones más respecto a los mismos meses del año pasado, en los que se registraron hasta 11 millones. Esto supone un incremento del 14,72 %, según datos del Consell que adelantó este diario el sábado.