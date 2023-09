Corrida en Inca con sabor isleño

La ciudad de Inca acogerá en su centenario coso el próximo día 10 de septiembre una corrida mixta, que con motivo de las Festes d’es Blanquer, está organizada por Sergio Galdón y dará comienzo a las 18.00h. Esta función tendrá un carácter popular y un sabor isleño ya que en ella va acartelado el novillero de dinastía, Gabriel Pericás, hijo y nieto de esta reconocida saga de toreros.

El cartel reúne al rejoneador Juan Manuel Munera; al matador de toros de Zaragoza Imanol Sánchez y al mencionado Gabriel Pericás, que lidiarán dos novillos y dos toros de la ganadería mallorquina El Onsareño y dos toros de la ganadería Gómez de Morales, de Salamanca.

Sergio Galdón señala que «me decidí a organizar este festejo para poder presentar ganado criado en la Isla. En este caso, nuestra primera corrida de toros. Luego, el compromiso familiar por ver cumplida una ilusión de mi padre tras una larga trayectoria ganadera en Mallorca. A ello cabe sumar el atractivo que supone la presencia del rejoneador Juan Manuel Munera, quien recientemente toreó en Las Ventas, dejando buena estela de su arte, y poder ver la actuación del debut de Gabriel Pericás. Con la finalidad de fomentar la afición a los toros, se han puesto a la venta localidades aptas para todos los bolsillos. Hay entradas desde 30 euros y a partir de la segunda contrabarrera las localidades de tendido general sin enumerar.

Gabriel Pericás, hijo del que fuera matador de toros Francisco Gabriel Pericás, se encuentra estos días en capilla. No obstante, no descuida sus entrenos de salón en el Coliseo Balear ayudado por compañeros de la profesión que han venido a ayudarle, además de realizar con anterioridad tentaderos en la ganadería de Son Ferriol El Onsareño. «Para mí resulta una responsabilidad muy grande, debido al apellido de dinastía. El paso de erales a novillos es otra sensación. Las reacciones de éstos son distintas a las de los erales. Yo me he preparado bien, pues estando en una isla la actividad taurina es harto difícil». El novillero se muestra ilusionado en que «la afición responderá. Inca es plaza con mucha solera taurina y seguro que la gente acudirá a vernos».