Parte de Mallorca se encuentra este miércoles en alerta amarilla por chubascos que pueden ser fuertes y tormentas. En concreto, se trata del levante interior, norte y nordeste, donde pueden caer hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en sólo una hora, según ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos estarán en vigor hasta las 20 horas de este 30 de agosto.

La Aemet ha informado que en algunas zonas de la Isla ya ha llovido con fuerza este miércoles. Por ejemplo, en Artà se han registrado 13 litros de agua por metro cuadrado; de los que 7,6 litros han caído en sólo diez minutos. Con más intensidad aún ha precipitado en Capdepera, donde de los 11 litros contabilizados; 9,2 litros han sido en 10 minutos.

Precipitaciones (en l/m2) últimas 24 h en #Baleares#Mallorca + #Tormenta

13 Artà (7.6 en 10 min)

11 Capdepera (9.2 en 10 min)

5 Sa Pobla

4 Lluc

3 Escorca Son Torrella

2 Portocolom

2 P.Pollença

2 Pollença

+ otros < 1



Radar: https://t.co/AVG2C7zvImhttps://t.co/jatmxFwobJ pic.twitter.com/KMfNyNN1jn — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 30, 2023

La noche del martes al miércoles también ha sido bastante fresca en la Isla. Así, la mínima han sido los 10º de Son Tortella, seguidos de los 14º de Alfàbia. La previsión del tiempo para esta semana indica que las temperaturas nocturnas serán algo más bajas de lo habitual en esta época del año, que de media son 20º. En general, los valores diurnos también estarán ligeramente por debajo de lo habitual, que son 30º.

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca

10 Son Torrella

14 Alfàbia

15 Lluc

15 Palma Univ

16 Calvià

16 Andratx

17 Artà

17 Porreres

17 Campos

17 Petra

17 Binissalem

17 Sta Maria

17 Sineu

18 Aerop.Palma

18 Llucmajor

18 Manacor

18 Sa Pobla

18 Muro

18 S.Serverahttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/bwrQBNkkb1 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 30, 2023

El mes de agosto se despedirá con cierta inestabilidad meteorológica. Así, se espera predominio de cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, que ocasionarán chubascos ocasionales y dispersos, tendiendo al final de la tarde a predominar los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará flojo y habrá brisas costeras.

Una DANA llegará el fin de semana

El pronóstico del tiempo también anuncia que este próximo fin de semana una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) afectará a Mallorca. No obstante, el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha puntualizado que aún se desconoce la intensidad con la que lo hará, puesto que la DANA suele moverse mucho. Además, ha instado a no crear alarma puesto que suele ser un fenómeno meteorológico que se asocia con situaciones muy adversas y no siempre tiene por qué ser así.

Gili ha precisado que la Depresión Aislada en Niveles Altos se formará sobre el oeste de la Península y su radio de acción afectará principalmente al este, cuando entre en contacto con el mar Mediterráneo. En estos momentos, aún se desconoce si se dejará sentir sobre la Isla el sábado o el domingo. La predicción meteorológica indica que se producirá un aumento de la nubosidad y algunas lluvias; no está previsto que bajen las temperaturas. Sin embargo, aún es pronto, por lo que habrá que estar muy pendientes de la evolución de la DANA.