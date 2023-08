Crecen las denuncias por el cobro de suplementos no indicados en la carta

La Asociación de Usuarios y Consumidores de Balears (Consubal) informó ayer del incremento constatado en los últimos meses de las denuncias por el cobro en negocios de restauración de suplementos no indicados en la carta. En ese sentido, la entidad recuerda a los consumidores que pueden presentar reclamaciones e incluso negarse a pagar esos cargos extra de la factura por hielo, pan, mayonesa, alioli o aceitunas «si no figuran en la carta o, en su defecto, no se le indica al consumidor en el momento de pedirlo».

El presidente de la asociación, Alfonso Rodríguez, señalaba a través de un comunicado oficial que «últimamente es muy habitual que pedir un café con hielo, por ejemplo, lleve un suplemento por el hielo, en algunos casos de hasta 20 céntimos de euro por cubito». Según argumenta Rodríguez, el consumidor, en muchos casos, se percata de este hecho en el momento de recibir la cuenta, por lo que «no sería lícito su cobro, puesto que hasta ese instante el propio cliente desconocía que tenía este coste». Asimismo, se refiere igualmente a los casos en que el servicio ofrece pan o aceitunas a los clientes sin advertir de que tiene un coste extra, lo cual «induce a pensar que es por cortesía de la casa y luego, al recibir la cuenta, se comprueban cargos de hasta tres euros por comensal». Desde Consubal se recomienda a los consumidores solicitar la hoja de reclamaciones a los responsables o encargados del establecimiento para efectuar su queja dejándola por escrito y presentar además una reclamación. Es más, antes que nada les anima a no pagar esos costes extraordinarios por no estar sujetos a legalidad. «No se pueden cobrar servicios, complementos o sobrecargos que no figuren en carta o lista de precios y /o no se advierta al consumidor de su coste extra».