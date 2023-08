Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) afectará a Mallorca este próximo fin de semana. No obstante, el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, ha puntualizado que aún se desconoce la intensidad con la que lo hará, puesto que la DANA suele moverse mucho. Además, ha instado a no crear alarma puesto que suele ser un fenómeno meteorológico que se asocia con situaciones muy adversas y no siempre tiene por qué ser así.

Gili ha precisado que la Depresión Aislada en Niveles Altos se formará sobre el oeste de la Península y su radio de acción afectará principalmente al este, cuando entre en contacto con el mar Mediterráneo. En estos momentos, aún se desconoce si se dejará sentir sobre la Isla el sábado o el domingo. La predicción meteorológica indica que se producirá un aumento de la nubosidad y algunas lluvias; no está previsto que bajen las temperaturas. Sin embargo, aún es pronto, por lo que habrá que estar muy pendientes de la evolución de la DANA. Tiempo fresco Avui dimarts, 29 d'agost, a les #IllesBalears, tendrem moltes estones de sol, encara que pot créixer algun nigul que ens deixi un arruixat molt localitzat, a #Mallorca.



Temp. màximes de 27 a 29ºC



El vent de nord anirà afluixant.https://t.co/c9dazv1DFJ pic.twitter.com/6y7MiwoZmP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 29, 2023 El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha recordado que esta semana estará marcada por un ambiente fresco, ya que las temperaturas estarán por debajo de lo habitual a finales del mes de agosto. Las máximas oscilarán entre los 28º y los 29º, cuando lo habitual en esta época del año son 30º. Por tanto, Mallorca tendrá temperaturas más propias del mes de septiembre. Las noches también serán menos calurosas y las mínimas se moverán entre los 18º y los 20º; la media de esta época son 20º. Esta situación se ha motivado porque tras la borrasca Betty están pasando por la Isla aire frío; las temperaturas se irán recuperando lentamente y de cara al final de la semana ya serán las normales. Además, a consecuencia del contacto del aire frío con el mar, que está muy caliente, no se descarta que puedan producirse chubascos y tormentas, especialmente en el norte de las Islas. De hecho, en la noche del lunes al martes se han registrado en Pollença 0,6 litros de agua por metro cuadrado. Esta situación es probable que se repita cada día en cualquier punto de la Isla, salvo el viernes cuando los cielos estarán más despejados. De cara al fin de semana, se espera que se incrementen las posibilidades de que haya más precipitaciones debido a la DANA.