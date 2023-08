Els socialistes de les Illes Balears estam molt orgullosos que el PSOE hagi considerat Francina Armengol com la persona més indicada per ocupar el càrrec institucional de presidenta del Congrés dels Diputats i, a més, amb el suport d’una extraordinària majoria dins la cambra baixa. Per a mi, que he tingut l’honor de veure-la créixer políticament, compartint i impulsant un projecte polític colze a colze amb ella, és una satisfacció immensa, que no fa més que confirmar-me, una vegada més, la seva extraordinària vàlua política, demostrada dia a dia des que la conec.

Destaca en ella una força de voluntat imparable que fa que tot allò que mogui ho mogui amb gran passió, res de mitges tintes, i que ha fet d’ella una excel·lent dirigent orgànica i política i una persona molt estimada dins el partit per la seva capacitat de cuidar de la gent, d’estar devora dels que tenen problemes. Francina ha defensat sempre que l’organització era fonamental per tenir una bona posició dins la societat, ensenyant la importància de la proximitat i, per tant, de ser una força municipalista potent. La xarxa d’agrupacions són les arrels del partit, i un arbre que té bones arrels res no ha de témer de les ventades ni dels temporals.

Francina té molt clar quina és l’autèntica democràcia: la llibertat no existeix sense igualtat, i la igualtat no existeix sense solidaritat entre persones i territoris. D’aquí prové el seu incansable feminisme: les dones no gaudeixen de la mateixa llibertat que els homes, atès que encara tenen fites dins el camp de la igualtat que no han aconseguit. D’aquí prové també la gran tasca realitzada com a presidenta de les Illes, que ha possibilitat que la nostra Comunitat Autònoma es recuperàs de la pandèmia i de la crisi consegüent i de la guerra en un temps rècord, i s’ha fet pensant en tothom, amb ajudes per a les empreses, però també amb millors condicions i salaris per als treballadors, i sense descuidar que la recuperació inclogués reptes tan importants com la lluita contra el canvi climàtic.

És una lluitadora incansable contra aquells que, impulsant un populisme ferotge, estan posant en perill la democràcia des de la deslegitimació de l’adversari; contra els que s’apropien símbols que són de tots i usen la mentida com una manera de fer política; contra els que impulsen un ultraliberalisme i un individualisme descarats i ens volen tornar molts d’anys enrere en polítiques de drets humans i en llibertats i drets aconseguits amb molts de sacrificis.

Francina és una persona intel·ligent, perquè sap que només des de la lleialtat, el diàleg i el pacte podem avançar, amb generositat i valentia, conscients que la unió és l’únic camí, i aquest camí només és farà respectant la identitat de cadascú. Per això és federalista, perquè tan sols des de la confiança, i la proximitat augmenten les possibilitats de participació de la ciutadania; el ciutadà se sentirà part del projecte i no el percebrà com una cosa externa si sent seus els controls i els indrets per retre comptes. I d’aquí el gran encert d’entendre que els fets diferencials, especialment les llengües, són part bàsica de l’Estat social, de dret i autonòmic que predica la Constitució.

En un moment en què Espanya està enmig de tantes cruïlles, és un encert tenir una veu amiga en el Congrés dels Diputats, una amiga del poble que, estic convençut, farà una feina tal com ella és: incansable, democràtica i intel·ligent.