Mallorca se enfrenta esta próxima semana a unos días de calor extremo y lluvias intensas, según ha avanzado la delegación de la Agencia Territorial de Meteorología (Aemet). En primero lugar, tendrá lugar un nuevo episodio de temperaturas muy altas, en el que se prevé que las máximas oscilen entre los 32º y los 37º. En aquellas zonas en las que se alcancen valores de 36º ó más grados será necesario activar alertas por calor. De hecho, este próximo lunes y martes en el sur y el interior de la Isla hay aviso amarillo porque se llegará a los 36º.

Los modelos meteorológicos indican que esta situación se prolongará hasta el próximo viernes, 25 de agosto. Sin embargo, de cara al fin de semana se espera que lleguen cambios importantes. De este modo, el pronóstico del tiempo de la Aemet anuncia un descenso de temperaturas y la posibilidad de tormentas y precipitaciones intensas. Aún falta tiempo para poder dar más detalles, por lo que habrá que estar muy pendientes a la evolución meteorológica en los próximos días.

Propera setmana temps estable i calor

· Tmàx entre 32 i 37ºC 🥵

(avisos grocs a Mallorca)



Però arribant al cap de setmana s'entreveuen canvis

· Descens de temperatures 📉

· Probabilitat de tempestes i precipitacions intenses⛈️



Estau pendents de les prediccions. pic.twitter.com/Kslo25mfC8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 19, 2023

Para este domingo, la Aemet informa que se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes bajas hasta la mañana. Además, se prevén brumas con algún banco de niebla hasta la mañana. Las temperaturas máximas se moverán entre los 30º y los 35º. El viento soplará flojo con brisas costeras.

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

26 Far de Capdepera

26 Palma, Portopí

25 Sóller, Puerto

25 Cabrera

25 Portocolom

24 Colònia de Sant Pere

24 Banyalbufar

24 Son Bonet, Aeropuerto

24 Port de Pollença

24 Santanyí

24 Pollença

24 Llucmajor, Cap Blanc pic.twitter.com/qBldwGrcK3 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 20, 2023

Noches muy calurosas

Cabe precisar que la pasada noche ha sido bastante calurosa y en algunos puntos de la Isla incluso ha llegado a ser tórrida. Este es el caso del faro de Capdepera y Palma, donde las mínimas no han bajado de los 26º; mientas que en el Puerto de Sóller, Cabrera o Portocolom el termómetro no ha descendido de los 25º. En otras muchas zonas la noche ha sido tropical, es decir, el mercurio no ha caído de los 20º; lo expertos aseguran que con valores superiores a este existen dificultades para poder conciliar el sueño.