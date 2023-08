«Del huerto familiar de Montuïri, Joan, de golpe, subió a la tribuna del Parlament. Desde el primer momento ha defendido, sobre todo, un sector primario que en Balears todavía sobrevive milagrosamente. Ha sido una de las pocas voces que se ha atrevido a hablar de decrecimiento turístico, denunciando la saturación y planteando medidas para diversificar nuestra economía. Si ante la ola extremista conservadora Més ha conseguido mantener los diputados de la pasada legislatura, ha sido en parte gracias al trabajo de Joan». Así describe el histórico político del PSM, Pere Sampol, el paso por la Cámara balear del exdiputado de Més Joan Mas ‘Collet’, que publica Un pagès al Parlament (Edicions Documenta Balear, 2023).

«Es una recopilación de escritos, no soy escritor ni intelectual, nada de eso, pero creo que estos textos pueden ser aprovechados para hablar y debatir de política», aclara el autor, que ahora es regidor en Algaida. «La política te aleja del campo, pero intento visitar a la gente allí donde está, evito encerrarme en un despacho; aun así, podría haber salido incluso más en mi etapa de diputado», confiesa. «El Parlament es un reflejo de nuestra sociedad y vi una desconexión brutal entre la payesía, el mundo rural y la sociedad urbana; ahora, incluso si vives en un pueblo, puedes hacerlo al margen de todo esto; antes todos tenían un trocito de tierra o un familiar con huerta, pero esto ha pasado a la historia», reflexiona ‘Collet’, que todavía recuerda cómo se sorprendieron los diputados cuando en uno de sus primeros plenos reivindicó que la principal función de los payeses es producir alimentos. «La mayoría lo asocia a cuidar foravila y mantener el paisaje, lo cual es cierto, pero esto se hace porque se busca producir alimentos», insiste, porque apuesta por la soberanía alimentaria para no depender tanto del exterior. «Tiene que haber un equilibrio, necesitamos a gente produciendo y creando cosas», reclama.

El exdiputado pone en valor que consiguiera que los representantes de las organizaciones payesas de Balears, como Unió de Petits Agricultors, Unió de Pagesos y ASAJA, comparecieran en el Parlament. «Fue histórico», dice. Curiosamente, el líder de esta última, Joan Simonet, ahora es el conseller d’Agricultura. «Conoce la realidad del campo y sabe cómo funciona, otra cosa es para quien querrá trabajar, si para los payeses o los intereses de las empresas y lobbys que quieren explotar el suelo rústico», opina.

‘Decrecimiento o barbarie’ es el título de unos de los capítulos del libro. «Si el nuevo Govern no pone límites al turismo, si convierte Balears en un paraíso fiscal, fracasará. Para favorecer al turismo hay que ponerle límites, y esto no es turismofobia; si no lo hacemos, seremos todavía más pobres, es lo que dicen los datos y el economista Antoni Riera está cansado de decirlo», comenta. «La gente que vive del turismo y genera riqueza quiere que se establezcan límites, los que no quieren son los glotones», añade.

Ideas de futuro

El libro también aborda otros temas que defendió en el Parlament, como la educación, la justicia social, la lengua y la cultura. También la memoria democrática, que ha servido para «abrir fosas y cerrar heridas, además de dignificar a los represaliados», dice. Aunque pide ir más allá y promulgar los valores republicanos que defendieron y que se basan «en la igualdad, la dignificación del trabajo y la libertad colectiva», señala.

‘Collet’ cree que Més ha conseguido dejar de ser un «reducto» del Pla de Mallorca al gobernar y estar presente en las principales instituciones de Balears. Admite que los resultados de las elecciones del 28-M fueron malos, pero cree que con los del 23-J, en los que su candidato Vicenç Vidal, que encabezó la coalición Sumar Més, está «en una posición inmejorable para crecer desde la humildad y honestidad», afirma.