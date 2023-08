El único médico en plantilla de la cárcel de Palma se cogió vacaciones la semana del 24 al 30 de julio y, todos los presidiarios se quedaron durante este tiempo sin servicio médico. Así lo cuenta el colectivo de enfermeras de la prisión que teme que, dado que es un problema de difícil solución, se les termine pidiendo que asuman competencias que no son suyas.

Fuentes consultadas explican que debería haber entre ocho o nueve facultativos en todo el centro pero que el Ministerio del Interior no hace atractivas estas plazas y se quedan sin cubrir en aquellas comunidades donde no han hecho el traspaso de competencias.

Hasta hace poco en la cárcel de Palma había dos médicos, uno de ellos es un interino que ha cesado y que ya no está trabajando, y el segundo es un facultativo que está a escasos meses de jubilarse. La situación es delicada. Cuando estaban ambos, la pasada Semana Santa, uno de ellos estuvo de baja y coincidió con las vacaciones del otro. También en ese momento los presos de Palma se quedaron sin atención medica.

Su labor no es la de un médico de familia cualquiera, «sus pacientes son peculiares y hay otro tipo de funciones que son únicas», explica. Una de ellas es fijar el régimen de aislamiento de un preso, en caso de que así se solicite. «El médico debe dar un visto bueno, sino lo hay no se pueden hacer aislamientos», comentan. Por otra parte, para seguir la legalidad, cuando ingresa alguien en prisión, un facultativo debe hacerle la primera valoración. En este punto es en el que las enfermeras temen que les hagan asumir competencias que no les corresponden, «no estamos formadas», advierten.

De momento, cuando no ha habido un médico disponible, se les deja en el módulo de ingresos o se envía de forma irregular, explican las mismas fuentes. Si bien los servicios médicos de las prisiones son para consultas ordinarias, hay que destacar que en caso de urgencias sobrevenidas se llama al 061 que es quien da indicaciones por teléfono mientras se desplaza hasta el lugar.