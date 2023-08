Mallorca es durante estos días un oasis si se compara con el horno en el que se ha convertido la Península, donde se está viviendo un auténtico infierno. Además, lo peor aún está por llegar, ya que el miércoles se espera que se pulvericen los récords históricos de temperaturas en algunas zonas. Por tanto, será la peor ola de calor desde que hay registros.

En concreto, la máxima registrada este lunes en la Isla han sido los 32º de Llucmajor. Sin embargo, el mercurio ha escalado hasta los 44,7º en Badajoz; se trata de 12,7º más. Esta diferencia aún se incrementará más en los próximos días, puesto que la delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que en Mallorca algunos días estaremos incluso por debajo de la media habitual para esta época del año, que son 31º.

En Baleares, de aquí a siete días nos esperan subidas y bajadas de las temperaturas 🌡: unos días por encima de lo habitual (31°C de máxima y 20°C de mínima) y otros por debajo. pic.twitter.com/8q4d0cYEoP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 5, 2023

El pronóstico del tiempo prevé 29º de máxima en las Islas para este martes y 30º para el miércoles. Sin embargo, en la Península se superarán los 44º en amplias zonas de la mitad sur y la zona centro. «La temperatura media que se alcanzará en España el próximo miércoles, 9 de agosto, probablemente constituya un récord para esa fecha desde 1950. Será, probablemente, uno de los cinco días más cálidos para agosto de los últimos 73 años», han advertido desde la Aemet. «Si comparamos el verano de 2023 con el de 2022, el más cálido hasta la fecha, vemos que el año pasado el calor intenso fue más persistente. Este año hay más subidas y bajadas de temperatura. Sin embargo, el próximo miércoles podría ser más cálido que cualquier día del año pasado», han añadido.

Las citadas fuentes han explicado que «esta ola de calor es tan intensa porque la masa de aire que sobrevuela la Península será, probablemente, una de las más cálidas que lo hayan hecho. Superará, en amplias zonas, los valores máximos medidos en el período de referencia 1991-2020». Esta es la tercera ola de calor del año para la España peninsular; en el Archipiélago balear van dos.

(Sigue...) pic.twitter.com/W1YZwa5zXu — AEMET (@AEMET_Esp) August 7, 2023

Afortunadamente, Guerrero ha precisado que Mallorca no se verá afectada por esta ola de calor, ya que la citada masa de aire cálido no llegará a la Isla hasta el jueves y el viernes entrarán vientos de componente norte, que la desplazarán y descenderán los valores térmicos. No obstante, la delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha puntualizado que el 10 de agosto habrá «temperaturas anormalmente altas» en la mitad norte; las máximas llegarán a los 36º-37º, por lo que será necesario activar la alerta amarilla. En la mitad sur no hará falta, puesto que los termómetros no superarán los 31º-34º.

La predicción meteorológica para el viernes, día en que la ola de calor comenzará a remitir en la Península, anuncia un descenso de los valores registrados en los termómetros, especialmente en las zonas en las que el día anterior se produjeron los más altos, es decir, en la mitad norte caerán unos 6º. En la otra parte de la Isla la bajada «no será tan apreciable», las máximas se mantendrán entre 30º y 34º.