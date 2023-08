La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido a mantener la «apuesta hacia una economía circular» en la próxima ley turística que prepara el actual Ejecutivo autonómico. Este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha recordado que, en su programa electoral, el PP «decía muy claro que se iba a hacer una nueva ley turística» y que esta iba a ser «consensuada». «No vengo a hacer una política de que todo lo hecho anteriormente está mal. Por tanto, si hay cosas que funcionan y que, además, son bien recibidas por el sector, como la apuesta hacia una economía circular, deben continuar», ha proseguido.

Prohens ha realizado estas declaraciones a modo de respuesta al CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, quien reclamó al Govern a principio de semana que intensifique la lucha contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos en Baleares. En ese sentido, Escarrer señaló que «no estoy en contra de los apartamentos turísticos; es un segmento que debe existir, pero estoy en contra de la ilegalidad». Asimismo, subrayó que «todos tenemos que estar bajo unas reglas del juego», por lo que reclamó al Ejecutivo balear que sea «muy estricto», puesto que «nos estamos jugando el modelo turístico del futuro».

Asimismo, y en referencia a la Ley Turística, el CEO de Meliá se mostró partidario de preservar los aspectos positivos de la normativa autonómica, aunque apuntó que «está claro que tiene cosas que se pueden mejorar». Por su parte la presidenta del Govern ha puntualizado que «la actual ley turística básicamente era una excusa para aplicar una moratoria en Baleares» y que una normativa así «no tendrá nunca el apoyo de este Govern».

Prohens ha avanzado que el Govern «trabaja desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en diferentes líneas, una de ellas la derogación de la actual moratoria de plazas, que supone inseguridad jurídica y, además, lanza un mensaje muy pernicioso hacia el pequeño inversor, el pequeño propietario y los jóvenes que quieren iniciar una actividad económica en la principal industria de Baleares, a quienes les dice que no hay espacio para ellos». «Esto me parece totalmente injusto y va en contra de cualquier desarrollo económico», ha manifestado Prohens, quien, como ha dicho muchas veces, ha reiterado que a este Govern le encontrarán «siempre frente a un decrecimiento, que hasta los mismos que lo propugnan no saben cuales son sus consecuencias».