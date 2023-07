MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han declinado la invitación a la recepción que los Reyes ofrecen el próximo jueves en el Palacio de Marivent. Según han confirmado fuentes de ambos partidos a Europa Press, ningún miembro de las dos formaciones asistirá al evento.

El portavoz parlamentario de la formación, Lluís Apesteguia, ha justificado su rechazo, a través de un mensaje en Twitter, en coherencia con sus «convicciones republicanas y soberanistas», y por estar «convencido de que la monarquía borbónica es un símbolo del régimen centralista, corrupto, conservador y oligárquico imperante».

«Si quiero canapés, me los pago yo», ha sentenciado. También el secretario general de MÉS per Mallorca y portavoz de la formación ecosoberanista en el Consell, Jaume Alzamora, avanzó el miércoles que no asistiría a la convocatoria de la Casa Real por su «aspiración política y personal de disolver la monarquía, un anacronismo incompatible con un Estado moderno y democrático».

Declino aquesta invitació de la Casa Reial. No contribuirem a legitimar 50 anys d'usurpació de Marivent ni rendirem homenatge a la monarquia per lleialtat al poble i reivindicació d'un nou republicanisme capaç de democratitzar l'Estat espanyol. pic.twitter.com/ht7jHKDWjJ — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) July 28, 2023

En la misma línea, la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha argumentado que declina la invitación para no contribuir a «legitimar 50 años de usurpación de Marivent».

«No rendiremos homenaje a la monarquía por lealtad al pueblo y reivindicación de un nuevo republicanismo capaz de democratizar el Estado español», ha publicado la regidora.