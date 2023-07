La compra de los pisos de Metrovacesa, primer gran choque entre el PP y el PSIB

La fallida operación de compra de las 88 viviendas de Metrovacesa marca el primer gran choque entre el Govern y la oposición y, más concretamente, entre el PP y el PSIB. Los socialistas han pedido la comparecencia urgente de la consellera d’Habitatge, Marta Vidal, para que explique qué ha pasado, pero PP y Vox votaron en contra por lo que no comparecerá de manera urgente, aunque sí lo hará cuando comience el periodo de sesiones, en septiembre.

«El Govern debe explicar por qué escondió información de manera consciente cuando anunció que no llevaría a cabo esta compra», denunció ayer el portavoz socialista Iago Negueruela. «No es verdad lo que dijeron. Venimos de unas elecciones en las que la mentira se ha castigado de una manera extraordinaria y este Govern no puede mentir», añadió. Detalló que el Govern solo dio cuenta de un informe de los técnicos pero no hizo público otro en el que se detallaba que el importe de la operación era mucho menor si los pisos se destinaban al alquiler.

Relación con fondos buitre

«Exigimos la comparecencia de la consellera y que explique si tiene relación con fondos buitre», añadió. Opinó que el Govern ha actuado con «oscurantismo» y lamentó que los pisos se destinen «a la especulación porque no habrá VPO en la zona para contener los precios en este barrio». El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, explicó que la consellera comparecerá «cuando le toque». «Somos los primeros interesados en hablar de Metrovacesa porque querían firmar en funciones, justo antes de la investidura de Marga Prohens, la compra de 88 viviendas de lujo para hacer VPO», dijo. Calificó de «aberración» esta compra y afirmó que, con los 25,8 millones de coste, se podrían construir 250 viviendas públicas. Añadió que lo importante de estos plenos es que se eliminará el impuesto de sucesiones, «injusto y confiscatorio».

Idoia Ribas, de Vox, también incidió en la supresión de este impuesto y se congratuló de que los acuerdos que figuran en el pacto con el PP se cumplan con tanta rapidez. Sobre la comparecencia de la consellera, Ribas consideró que es muy prematura pedir explicaciones a alguien que acaba de tomar posesión de su carga y que, además, ya ha pedido comparecer en el mes de septiembre.

Lluís Apesteguia (Més) lamentó el «mal precedente» que supone que un Govern no se someta al control de la oposición «porque enriquece la democracia y la sociedad». Por lo que respecta a la elección de senadores autonómicos, que también se hará en el pleno de mañana, señaló que supone una «anomalía» de mantenimiento de un bipartidismo que ya no existe. Añadió que el Parlament debería replantearse el sistema de elección de los dos senadores y consideró que los candidatos deberían explicar cuál es su propuesta en defensa de los intereses de Balears.