La persona que está detrás de la iniciativa artística de Instagram titulada Hechosoechas es un joven de Palma de 29 años. Ha querido revelar su género, pero no su nombre ni rostro, primero porque «con esto me quito una mochila pesada» y, segundo «porque lo hago para hacer crecer el proyecto». Este mallorquín comenzó de una forma altruista a pegar folios Din A4 en farolas, paredes y diversos elementos urbanos de Palma con frases inspiradoras, alegres, para «hacer feliz a las personas», dijo hace dos meses en una entrevista concedida a Ultima Hora. En muy poco tiempo, su proyecto se volvió viral. No solo ha llegado a diversas comunidades del país, sino a nivel internacional: «Hay turistas que ven las frases en Palma y me contactan para emular lo mismo en sus países», asegura este joven.

Ahora da un paso más en todos los sentidos. No solo revelando parte de su identidad, después de recibir centenares de mensajes queriendo saber quién era, sino que está llevando su idea a empresas, locales, centros educativos y sanitarios. ¿Por qué? «Muchos negocios quisieron conocer mi proyecto. Había restaurantes que me proponían darme productos suyos para regalarlos a gente vulnerable. Y luego vi que mi granito de altruismo estaba llegando a más sitios». La idea que tiene es hacer una especie de intercambio, «todo de forma desinteresada»: que las empresas o entidades colaboren económicamente «con la intención de que lo que se compre sea para ayudar a personas necesitadas o incluso para sus empleados a modo de sorpresa». A día de hoy, el joven detrás de Hechosohechas asegura que «el ritmo de colaboración con la gente es bestial, el proyecto ha crecido mucho. Cada día estoy quedando con personas para colgar las frases por la calle». Además, ya no solo se ven sus textos en las calles de Palma, sino que también han llegado a la Part Forana. El joven, que todavía no tiene claro que quiera decir su nombre y mostrar su cara, dice que lo que más le reconforta de esto es conocer historias, colaborar con otros influencers internacionales y «dar abrazos» a las personas que le van ayudando a pegar papeles.