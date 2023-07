La operadora comercial Areas ofrecerá por primera vez en varios aeropuertos españoles tazas de café comestibles y biodegradables creadas por la startup búlgara Cupffee. Una alternativa sostenible, a los tradicionales vasos de plástico y papel y más amigable con el medioambiente. Bajo el claim 'nice to eat you', la startup de tecnología alimentaria ganadora del reto 'Areas For Change Challenge', en la categoría sostenibilidad, ha creado tazas de café comestibles y biodegradables hechas a base de galleta elaborada con productos naturales, bajos en calorías y disponibles en dos formatos.

Este producto, pionero en España, está especialmente indicado para servir productos como el café, ya que cuenta con gran resistencia térmica y a la humedad, permaneciendo crujiente hasta 40 minutos una vez introducida la bebida en su interior. La implementación de este novedoso producto nace del reto 'Areas For Change Challenge', desarrollado en colaboración con Eatable Adventures, aceleradora mundiales de Foodtech. Los vasos de café Cupffee ya se han implementado en los establecimientos de Areas. Concretamente, la compañía, ha introducido este nuevo producto en los Deli&Cia ubicados en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante e Ibiza. Para ofrecer una experiencia 100% circular, el café que Areas servirá en estos vasos es orgánico, sostenible y respetuoso con el entorno. La compañía asegura ha escogido implementar Cupffee en los establecimientos de la cadena Deli&Cia por ser un establecimiento muy comprometido con la sostenibilidad y la economía circular. La construcción de estos locales, está realizada con materiales reciclados, la propuesta gastronómica que presenta es saludable y se le da especial relevancia a proporcionar a su oferta comercial un envasado ecofriendly. Deli&Cia es una marca propia de Areas que nació en España en el año 2013 con la apertura de su primer local en Palma de Mallorca, y que actualmente cuenta con 28 locales en 7 países (España, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Francia e Italia). La marca tiene presencia en los principales aeropuertos españoles, donde se incluye Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza y Alicante.