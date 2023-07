El primer pleno del Consell de Mallorca de esta legislatura ha sido puramente organizativo y solamente ha durado 20 minutos, pero el enfrentamiento no ha faltado. La socialista y expresidenta insular, Catalina Cladera, ha reprochado que el nuevo gobierno del PP y Vox solo tenga un cargo menos que el anterior, gestionado por su partido, el PSIB, junto a Més y Unidas Podemos.

«Han creado una estructura de 51 altos cargos más 10 asesores que sumará un coste de legislatura de 14 millones de euros», ha comentado Cladera, que en este cálculo ha incluido al presidente, los dos vicepresidentes y los seis consellers, de los cuales tres no son electos. Además de un vicepresidente y un gerente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y los 40 secretarios técnicos y directores generales que tomaron posesión la semana pasada.

«Esto quiere decir que ha mentido porque desde el primer minuto criticó el número de altos cargos y la estructura del gobierno de progreso y dijo que los recortaría, pero ha presentado la misma estructura que la de 2019», ha afirmado Cladera, que aun así ha aplaudido que se «mantenga» la estructura porque «quiere decir que las cosas que hicimos no estaban tan mal hechas como ha criticado».

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha acusado a Cladera de insultarle y faltarle al respeto en las últimas semanas, y de no aceptar los resultados electorales. «Venimos con unas propuestas hechas a pie de calle y tras muchas reuniones», ha dicho, y ha negado haber mentido. «No entraré en el debate sucio que están acostumbrados a hacer y no quiero repetir las formas que le han llevado a perder las elecciones, ha señalado, y sobre las críticas sobre la estructura de gobierno, el 'popular' ha recordado la fusión de los departamentos de Territori y de Mobilitat i Infraestructures para «ahorrar». «También hemos eliminado direcciones insulares que tenía para colocar a determinadas personas que en cuatro años no sabían qué hacer, como la dirección de Mobilitat, que no tenía competencias», le ha reprochado Galmés.

«Me alegro de que copie la estructura de gobierno de progreso porque quiere decir que el proyecto que teníamos no era tan bueno o que vosotros no lo tenéis», le ha insistido Cladera en su turno de réplica, y Galmés le ha respondido que «no hemos copiado, la hemos modificado en los puntos que veíamos que era necesario para ser más eficientes».