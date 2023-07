Causó una enorme inquietud que el protagonista del mitin, Alberto Núñez Feijóo, no estuviera a las 19.00 horas en el acto central de campaña del PP balear. Aquello empezó sin él, así que el líder ‘popular’ se perdió las intervenciones de José Vicente Marí y de Marga Prohens. Como él mismo diría si esto fuera alguna entrevista televisiva, no mintió cuando dijo que estaría allí a las 19.00 horas; simplemente llegó a una hora inexacta. Teniendo en cuenta que, en su última visita a la isla, dijo que estaba en La Palma, la ausencia de Feijóo llevó a la alarma ante la posibilidad de que se hubiera confundido de destino y estuviera en Canarias. No, finalmente apareció casi una hora tarde por culpa de un retraso en un avión y de una entrevista apalabrada con un medio nacional. Feijóo se hizo presente, algo que en esta ocasión no podrá decir Pedro Sánchez, que ha obviado Balears no se sabe si porque ya la da por perdida o porque la da por ganada.

En el PP se ven fuertes y lo saben, que diría Julio Iglesias, pero lo de ayer incluso superó las expectativas de los organizadores porque mucha gente tuvo que quedarse de pie y otros siguieron el acto fuera por pantallas. La mayoría de los cargos apuesta por el cuarto diputado en las Islas, pero los hay que incluso que creen que es posible sacar el quinto. No hay nada como tener poder para subir la moral de la tropa y en el mitin había por fin presidents y consellers, algo no visto en el PP en los últimos cuatro años. Feijóo llegó, venció y se fue de nuevo a Madrid, a decir cosas inexactas en alguna otra entrevista televisiva. Tal como va la campaña, es muy probable que no le pase factura. Y lo saben.