Marga Prohens condena las pintadas contra Jorge Campos

Las pintadas que han aparecido frente a la casa de Jorge Campos, cabeza de lista de Vox en Baleares para las elecciones generales del 23J, se han colado en la esfera política autonómica. Sin ir más lejos, la nueva presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado este viernes públicamente en redes sociales su «absoluta condena» a las amenazas vertidas sobre Campos.

«Mi absoluta condena a estas amenazas al candidato de Vox. Pintadas como estas no tienen cabida en una sociedad democrática como la de nuestras islas», ha escrito Prohens en Twitter. No ha sido la única miembro del Partido Popular en expresar su apoyo a Campos. Mercedes Celeste, regidora de Hisenda, Funció Pública i Govern Interior del Ayuntamiento de Palma, también se ha mostrado contundente contra las pintadas vandálicas: «Mi más absoluta condena. Estos actos incalificables no tienen cabida en una sociedad abierta, libre y democrática. Todo mi apoyo y ánimo a Jorge Campos». Antoni Salas, alcalde de Costitx de El Pi y presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), también ha salido en defensa de Campos y ha reivindicado que «Ni amenazas ni insultos son tolerables en una sociedad democrática», al mismo tiempo que ha expresado su condena.

El grafiti ha aparecido este viernes sobre un muro de s'Escorxador, con el mensaje: «Jorge Campos te mereces un tiro en la nuca». La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar si se trata de la misma persona que ya ha realizado pintadas similares en otros puntos de Palma.