El joven biólogo Sebastià Perelló, de treinta años, que ha trabajado en la gestión de diferentes plagas forestales de especies invasoras, ha sido fichado por el equipo de Pedro Bestard, de Vox, como director insular de Caza del Consell de Mallorca. Perelló cree, como así lo establece el consenso científico mundial, que el impacto humano es la principal causa que está provocando el cambio climático, algo que Bestard niega, al igual que su partido.

Perelló se graduó en Biología por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y cursó un máster en botánica. De hecho, en 2018 participó en las VII Jornades de Medi Ambiente de les Illes Balears, donde presentó un trabajo, junto a otros autores, titulado Biología reproductiva de orquídeas en Mallorca. Una visión comparada de los mecanismos de polinización.

El nuevo director insular, que este jueves tomará posesión, ha trabajado como técnico en Tragsatec, una de las empresas que integran el Grupo Tragsa, vinculado a la evaluación ambiental. El cargo de Perelló forma parte de la vicepresidencia de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, una cartera destacada de la institución insular. Su máximo responsable ha sido muy criticado recientemente por su postura negacionista.

«Nosotros no creemos que sea un cambio climático, estamos seguros de que esto es un factor de poder de unas empresas que quieren llevar al mundo a un sitio donde a ellos les interesa», afirmó Bestard en una entrevista en Onda Cero. «Una cosa es la sostenibilidad y otra el cambio climático. Una cosa es una cosa y la otra es la otra; no tenemos que mezclar, yo estoy de acuerdo con que haya fotovoltaicas, pero una cosa no quiere decir la otra», añadió Bestard.

Vox, como partido, niega que el calentamiento global esté vinculado al impacto de la actividad humana, principalmente derivada del consumo de combustibles fósiles contaminantes, y defiende que se trata de un fenómeno natural que se ha dado en otras ocasiones durante la historia, algo que es cierto. Sin embargo, en la comunidad científica internacional hace años que existe un consenso amplio sobre la relación directa entre el desarrollo humano y el calentamiento global actual. Además, jamás antes se había dado un proceso como este de manera tan rápida como ahora. Así lo atestiguan, por ejemplo, lo informes anuales que elabora el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Naciones Unidas.