Activistas de las organizaciones ecologistas Futuro Vegetal y Extinction Rebellion han participado en una protesta en el 'beach club' de lujo de 'Blue Marlin' en Cala Jondal (Sant Josep, Ibiza), para advertir de la «incompatibilidad de sostener el estilo de vida de los megaricos y afrontar la crisis climática». Las manifestantes portaban pancartas donde se podía leer 'Jets Privados y Mega Yates=Injusticia Climática+Energética', 'You consume, others suffer -tú consumes, otros sufren-' y 'Your luxury, our climate crisis -vuestro lujo, nuestra crisis climática-', según ha indicado Futuro Vegetal en un comunicado.

Durante el acto de protesta, una de las activistas pintó en una de las paredes del local la cifra +1.5ºC, en referencia al límite de aumento de temperatura marcado por el acuerdo de París y que «todo apunta a que se superará esta década». La acción forma parte de la campaña 'Jets and yachts, the party's over (Jets y yates, la fiesta se ha acabado)', convocada por la plataforma 'Eivissa es rebel·la', compuesta por distintas organizaciones climáticas locales y que aspira a «causar disrupción durante toda la semana en Ibiza» y con la que exigen «la prohibición de jets privados y la eliminación de las emisiones de lujo». 💥ACTUAMOS💥



Futuro Vegetal ha pedido que, en un contexto de «crisis climática», las emisiones de lujo de los megaricos «sean las primeras que se deben frenar. No se puede permitir que un estilo de vida desenfrenado de una minoría imponga el caos climático al resto de la población», ha señalado la organización. «La sociedad sufre eventos climáticos extremos sin precedentes que van a empeorar, por lo que se necesita una reducción inmediata de emisiones si se quiere evitar los peores escenarios, pero en Ibiza se promueve un estilo de vida que está destruyendo el planeta y la vida de millones de humanos y otros animales», ha argumentado Futuro Vegetal, a lo que ha añadido que «seguir este modelo implicará no poder cultivar alimentos». Las activistas fueron desalojadas del local por el personal de seguridad del establecimiento. Es la segunda acción de la campaña, que comenzó este lunes con una acción de Futuro Vegetal en la puerta de Pachá Ibiza.