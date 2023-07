«Parte del viaje es el final. Y el final de mi viaje en el Govern ha estado rodeado del mejor equipo personal y profesional con el que he trabajado (y posiblemente trabaje). Mantener ese espíritu es de lo que me siento más orgulloso. Gracias a él hemos conseguido tanto», escribía este lunes Pep Malagrava, el ya ex director General de Energía y Cambio Climático del Ejecutivo balear durante los últimos dos años y medio, en su cuenta personal de Twitter.

El tuit venía acompañado por un vídeo en el que aparece Malagrava siendo sorprendido por trabajadores y funcionarios de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. Sus últimos minuto en la consejería han sido para dar un paseíllo entre aplausos, besos y abrazos de sus compañeros durante los últimos cuatro años al grito cariñoso de '¡Pep!'. 🔚Part del viatge és el final 😢I el final del meu viatge al @goib ha estat envoltat del millor equip personal i professional en el que he treballat (i possiblement treballi). Mantenir aquest esperit és del que em sent més orgullós 🙏Gràcies a ell hem aconseguit tant Adeu😘 pic.twitter.com/PEtidImZQW — Pep Malagrava (@PepMalagrava) July 10, 2023 Pep Malagrava, licenciado en Psicología por la UIB, fue entre 2015 y 2019 jefe de gabinete de la vicepresidencia 2a del Consell Mallorca de Participación Ciudadana y Presidencia, mientras que esta legislatura pasó al Govern como jefe de gabinete de Vicepresidencia durante un año y nueve meses hasta que le nombraron director General de Energía y Cambio Climático en 2021. Hay que recordar que tras las elecciones autonómicas del 28M, Marga Prohens se ha convertido en la nueva presidenta del Ejecutivo balear tras llegar a un acuerdo programático con Vox; así, este jueves fue investida con los votos del PP, la abstención de Vox y el voto en contra del resto de la oposición. Este lunes, Prohens ha terminado de dar a conocer a todo su equipo. No será, sin embargo, hasta esta tarde, a las 18.00 horas, en el patio del Consolat, cuando los consellers del nuevo Govern tomen posesión de sus cargos. Al finalizar este acto, a las 19.00 horas, la presidenta, Marga Prohens, y sus consellers se reunirán por primera vez en Consell de Govern. Y, finalmente, a las 19.30 horas, el portavoz del ejecutivo autonómico comparecerá en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar los acuerdos alcanzados en Consell de Govern.