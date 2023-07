La campaña de promoción turística Cuba Única, que ha sido ideada por la empresa mallorquina Disset, ha ganado el Premio Silver Award en los US International Awards 2023, que ha tenido lugar en Los Ángeles.

El galardón obtenido fue al mejor vídeo corporativo y de turismo de un país, que se ha filmado íntegramente en Cuba y donde también han colaborado Mallorca Video e Island Film Cuba. El spot da a conocer diferentes localizaciones y protagonistas con los que mostrar la riqueza y variedad natural, cultural y social del país caribeño.

El CEO de Disset, Antoni Pons, señaló ayer recién llegado de Cuba: «Es un reconocimiento internacional a nuestro trabajo y un orgullo para una empresa radicada en Binissalem. Ser premiados en un festival internacional es un trabajo conjunto entre la producción y el cliente».

Los Premios US International Awards reconocen a los mejores videos corporativos, documentales y producciones en línea y de redes sociales del mundo. Los US International Awards premian, desde hace más de 55 años, los mejores vídeos corporativos, producciones para medios online y redes sociales, y documentales del mundo. El jurado internacional de este certamen, cuyo nombre oficial es US International Film & Video Festival, está compuesto por expertos en cine y profesionales del marketing y la comunicación. En palabras de Alexander V. Kammel, Director de los US International Awards, "estamos encantados de premiar a los creadores de experiencias cinematográficas inolvidables. El logro de Disset Consultors es una prueba de sus habilidades excepcionales y sirve como faro de inspiración para la comunidad creativa en general".