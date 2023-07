Ala hora de abordar el pacto entre PP y Vox conviene ir ampliando el foco, tratar de lograr una mirada más amplia que el detalle; ese que coje el rábano por las hojas. Ya me dirán ustedes si no lo celebrarán los afectados la supresión del Impuesto de Transmisiones los menores de 30 años a la hora de comprar una vivienda, un ahorro de varios miles de euros. No resulta fácil evitar caer en la anécdota con las circunstancias actuales, pero la cosa va más allá de que los menores puedan entrar en las plazas de toros.